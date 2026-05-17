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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में अतुल तोमर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एनकाउंटर में तीन शूटर गिरफ्तार

हापुड़ में अतुल तोमर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एनकाउंटर में तीन शूटर गिरफ्तार

Hapur News In Hindi: पुलिस ने मौके से एक अर्बन क्रूजर कार और कई हथियार भी बरामद किए हैं. अतुल तोमर की हत्या से पूरे इलाके में काफी आक्रोश था और पुलिस पर लगातार कार्रवाई का दबाब बना हुआ था.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 17 May 2026 09:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर और शराब कारोबारी अतुल तोमर हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने पिलखुवा में नेशनल हाईवे से डूरी जाने वाले मार्ग पर देर रात मुठभेड़ में अतुल तोमर की हत्या करने वाले तीन शूटरों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है. 

पुलिस ने मौके से एक अर्बन क्रूजर कार और कई हथियार भी बरामद किए  हैं. अतुल तोमर की हत्या से पूरे इलाके में काफी आक्रोश था और पुलिस पर लगातार कार्रवाई का दबाब बना हुआ था.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, बीते 6 दिन पूर्व गालंद गांव के पूर्व प्रधान के इकलौते बेटे अतुल तोमर की कार रोककर छाती में गोली मारकर हत्या हुई थी. इस घटना के बाद से ही इलाके में भारी तनाव था और परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया था. पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर बेहद गंभीर था और बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. 

बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग 

शनिवार की रात थाना पिलखुवा, हापुड़ नगर पुलिस और जनपदीय स्वाट की संयुक्त टीम नेशनल हाईवे से डूरी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अर्बन क्रूजर कार आती हुई दिखाई दी. पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो कार सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी.

पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें कार सवार तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे वहीं ढेर हो गए. इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप राठी भी गोली लगने से घायल हुए हैं. पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. 

पुलिस रिकॉर्ड तलाशने में जुटी 

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान लवकुश (निवासी गालंद), कपिल और गौरव (निवासीगण मसूरी, गाजियाबाद) के रूप में हुई है. पूछताछ में इन तीनों ने अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या करने का जुर्म कबूल किया है. बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई अर्बन क्रूजर कार, 3 अवैध तमंचे, 8 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इनके पूरे आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है. 

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Published at : 17 May 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Police Encounter Hapur News UP NEWS
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