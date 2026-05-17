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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंस्टाग्राम पर ‘तांत्रिक बाबा’ बनकर करता था ठगी, झांसी में निकला हथियार तस्कर

इंस्टाग्राम पर ‘तांत्रिक बाबा’ बनकर करता था ठगी, झांसी में निकला हथियार तस्कर

Jhansi News In Hindi: आरोपी तंत्र-मंत्र की आड़ में इस तरह के गैरकानूनी कामों में संलिप्त था.और लंबे समय से लोगों को धोखा देने का काम भी कर रहा था. अब इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.

By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी | Updated at : 17 May 2026 09:14 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में तंत्र-मंत्र और चमत्कारों का दावा करने वाला एक कथित तांत्रिक असल में अवैध हथियारों का तस्कर निकला. सीपरी बाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा के भेष में रह रहे आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और जेवर बरामद किए हैं.

आरोपी तंत्र-मंत्र की आड़ में इस तरह के गैरकानूनी कामों में संलिप्त था.और लंबे समय से लोगों को धोखा देने का काम भी कर रहा था. अब इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. इसके गैंग में और भी लोग हैं या नहीं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एलआईसी स्कूल के सामने तीन व्यक्ति ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों की खरीद-फरोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम बॉबी उर्फ संत दयानंद महाराज, विवेक चौहान और मुकेश श्रीवास बताए. 

तांत्रिक बनकर करता था ठगी 

पुलिस जांच में सामने आया कि बॉबी उर्फ संत दयानंद महाराज खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को भ्रमित करता था.सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, जहां वह तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत, मसान और शैतानी शक्तियों के निवारण के नाम पर वीडियो पोस्ट करता था.बाबा के वेश में रहने वाला दयानंद अपने भाई विवेक चौहान के साथ मिलकर अवैध हथियारों की सप्लाई का काम करता था.

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक हथियार, 122 कारतूस, 5 रामपुरी चाकू, 2 लाख 87 हजार रुपए नकद, सोने की 5 अंगूठियां, चांदी के सिक्के और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.पुलिस के अनुसार आरोपी किराए के मकान में रहते थे और वहीं से हथियारों की डिलीवरी का नेटवर्क संचालित करते थे.

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के तार किन-किन लोगों और गिरोहों से जुड़े हुए हैं.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 17 May 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News CRIME NEWS
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