इंस्टाग्राम पर ‘तांत्रिक बाबा’ बनकर करता था ठगी, झांसी में निकला हथियार तस्कर

उत्तर प्रदेश के झांसी में तंत्र-मंत्र और चमत्कारों का दावा करने वाला एक कथित तांत्रिक असल में अवैध हथियारों का तस्कर निकला. सीपरी बाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा के भेष में रह रहे आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और जेवर बरामद किए हैं.

आरोपी तंत्र-मंत्र की आड़ में इस तरह के गैरकानूनी कामों में संलिप्त था.और लंबे समय से लोगों को धोखा देने का काम भी कर रहा था. अब इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. इसके गैंग में और भी लोग हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें: Noida News: नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एलआईसी स्कूल के सामने तीन व्यक्ति ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों की खरीद-फरोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम बॉबी उर्फ संत दयानंद महाराज, विवेक चौहान और मुकेश श्रीवास बताए.

तांत्रिक बनकर करता था ठगी

पुलिस जांच में सामने आया कि बॉबी उर्फ संत दयानंद महाराज खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को भ्रमित करता था.सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, जहां वह तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत, मसान और शैतानी शक्तियों के निवारण के नाम पर वीडियो पोस्ट करता था.बाबा के वेश में रहने वाला दयानंद अपने भाई विवेक चौहान के साथ मिलकर अवैध हथियारों की सप्लाई का काम करता था.

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक हथियार, 122 कारतूस, 5 रामपुरी चाकू, 2 लाख 87 हजार रुपए नकद, सोने की 5 अंगूठियां, चांदी के सिक्के और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.पुलिस के अनुसार आरोपी किराए के मकान में रहते थे और वहीं से हथियारों की डिलीवरी का नेटवर्क संचालित करते थे.

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के तार किन-किन लोगों और गिरोहों से जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी को चाहिए कि...', वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री को दे दी सलाह!