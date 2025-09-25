बाप रे बाप! युवक के पेट से निकले 29 चम्मच और 19 टूथब्रश, डॉक्टर भी रह गए हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाप रे बाप! युवक के पेट से निकले 29 चम्मच और 19 टूथब्रश, डॉक्टर भी रह गए हैरान

UP News: हापुड़ के एक निजी अस्पताल से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन युवक के पेट से स्टील के चम्मच, टूथब्रश और दो पेन निकाली है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्राईवेट अस्पताल में मरीज के पेट से डॉक्टरों को 29 स्टील की चम्मच, 19 टूथब्रश और दो नोंकदार पेन मिले हैं. मरीज के ऑपरेशन के दौरान पेट से निकले इस सामान को देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए हैं.

बताया गया कि, बुलंदशहर में रहने वाले 40 वर्षीय सचिन नाम के एक युवक को नशे का आदी होने पर उसके परिवार के लोगों द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती करा दिया गया था. जहां युवक अपने आप को अकेला महसूस करता था और उसने गुस्से में आकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया.

पेट दर्द शुरू होने पर सामने आई हकीकत

सचिन नशा मुक्ति केन्द्र में खाने के दौरान बर्तन में मिलने वाली स्टील की चम्मच, पेस्ट करने के दौरान टूथ ब्रश और केन्द्र से पेन उठाकर उन्हें निगल जाता था. यही वजह रही कि सचिन की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ने लगी और उसके पेट में जर्बदस्त तरीके से दर्द उठना शुरू हो गया. परिवार के लोगों ने जब सचिन को हापुड़ स्थित देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया, तो यहां चिकित्सकों ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें डॉक्टरों को कुछ मैटेलिक संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं.

पेट का ऑपरेशन करते वक्त हैरत में पड़े डॉक्टर

अस्पताल के डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि दर्द से तड़प और बिलख रहे युवक को उनके चिकित्सकों की टीम ने बिना समय गवाएं ऑपरेशन थियेटर में भर्ती कर लिया. यहां जब चिकित्सकों ने उसके पेट का ऑपरेशन किया, तो वह और उनके साथी डॉक्टरों की टीम भी हैरान रह गई. युवक के पेट से ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने 29 स्टील की चम्मच, 19 टूथब्रश और दो नोकदार पेन निकाले. युवक के पेट से यह सामान निकलने के बाद, उसे काफी राहत मिली है. 

डॉक्टर्स ने क्या कहा?

वही, डॉक्टर्स का मानना है कि यह एक साइकॉलोजी परेशानी (मानसिक बीमारी) होती है, जिसमें मरीज किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है. यही सचिन के साथ भी हुआ. उसने बिना कुछ सोचे-समझे इन चीजों को निगल लिया. लेकिन वक्त रहते सचिन की जान बचा ली गई. सचिन के स्वस्थ होने पर अब परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

Input By : विपिन तोमर
Published at : 25 Sep 2025 04:19 PM (IST)
Hapur News UP NEWS
