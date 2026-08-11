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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: बारिश में भी कांवड़ियों की सुरक्षा में दिखे पुलिसकर्मी, SP-CO ने भी संभाला मोर्चा

बागपत: बारिश में भी कांवड़ियों की सुरक्षा में दिखे पुलिसकर्मी, SP-CO ने भी संभाला मोर्चा

Baghpat News In Hindi: बागपत के पुरा महादेव मंदिर में बारिश के बीच पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा में डटे रहे. एसपी से जवानों तक ने भीगते हुए भी भीड़ व्यवस्था संभाली और फर्ज निभाया.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 11 Aug 2026 02:20 PM (IST)
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आस्था और कर्तव्य का अनोखा संगम सोमवार को बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में देखने को मिला. श्रावण माह में कांवड़ियों की भारी भीड़ के बीच तेज बारिश ने जहां आम लोगों को परेशान किया, वहीं पुलिसकर्मियों का हौसला नहीं डिगा. आसमान से लगातार बारिश होती रही, लेकिन खाकी वर्दी पहने पुलिस अधिकारी और जवान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में जुटे रहे.

पुरा महादेव मंदिर परिसर और कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे. बारिश के बावजूद जवानों ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और कांवड़ियों को सुरक्षित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया. भारी भीड़ के कारण किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी लगातार सक्रिय नजर आए. मार्ग व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा इंतजामों पर लगातार निगरानी रखी गई.

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एसपी से लेकर सीओ तक संभालते दिखे मोर्चा

बारिश के बीच एसपी बागपत सूरज कुमार राय खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए. उनके साथ सीओ खेकड़ा, सीओ बागपत और अन्य पुलिस अधिकारी भी मैदान में डटे रहे. अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए और कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बारिश के बीच अधिकारियों की मौजूदगी से पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ा.

भीगती रही खाकी, निभाती रही जिम्मेदारी

तेज बारिश के कारण कई पुलिसकर्मी पूरी तरह भीग गए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे. जवानों ने भीड़ को संभालने, श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम लगातार जारी रखा. मौसम की चुनौती के बावजूद पुलिसकर्मियों की सक्रियता ने कांवड़ियों की यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाई.

आस्था और फर्ज का दिखा अनोखा संगम

पुरा महादेव मंदिर में बारिश के बीच कांवड़ियों की आस्था और पुलिसकर्मियों की सेवा भावना की तस्वीरें सामने आईं. श्रद्धालुओं की भक्ति जहां बारिश के आगे नहीं झुकी, वहीं पुलिसकर्मियों ने भी अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा. बारिश में ड्यूटी निभाते पुलिस अधिकारियों और जवानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनीं. लोगों ने खाकी के इस समर्पण की सराहना की.

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Published at : 11 Aug 2026 02:20 PM (IST)
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