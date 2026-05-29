यूपी में बड़े स्तर पर प्रशानिक फेरबदल, 9 PCS अधिकारियों को तबादले, यहां देखे लिस्ट

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल किए हैं. प्रदेश सरकार ने गुरुवार शाम को 9 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इनमें दो प्रतीक्षारत अधिकारी अभिषेक वर्मा और अविनाश कुमार गौतम को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. जबकि विनय कुमार सिंह को प्रयागराज का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है.

नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज विनोद कुमार सिंह को मीरजापुर अपर जिलाधिकारी बनाया गया है. वहीं मुरादाबाद के उपजिलाधिकारी विनय कुमार सिंह अब प्रयागराज नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभालेंगे. पीसीएस अधिकारी गुलशन को प्रधान प्रबंधक यूपी सहकारी चीन मिल संघ से हटाकर बलिया भेजा गया है. जहां वो मुख्य राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

इनके अलावा पीसीएस अधिकारी सुरेश कुमार पाल को स्थानांतरणाधीन मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया की जगह उप निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ में तबादला कर दिया गया है. भदोही की उपजिलाधिकारी बरखा सिंह को अब से प्रधान प्रबंधक, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की जिम्मेदारी दी गई है.

यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी

प्रतीक्षारत पीसीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. अभिषेक वर्मा को उपजिलाधिकारी फर्रुखाबाद बनाया गया है. जबकि प्रतीक्षारत अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़ का उपजिलाधिकारी बनाया गया. पीसीएस अधिकारी अमृता सिंह को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमेठी भेजा गया है. अभी तक वो कानपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त पद सँभाल रही थीं.

Lucknow, Uttar Pradesh: 9 PCS officers have been transferred in Uttar Pradesh pic.twitter.com/zpuc899TzV — IANS (@ians_india) May 28, 2026

पीसीएस अधिकारी अनूप कुमार को भी अपर नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी से ट्रांसफ़र कर अपर नगर आयुक्त कानपुर नगर निगम में भेज दिया गया है. इन सभी प्रशानिसक सेवा के अधिकारियों के तबादले का आदेश गुरुवार देर शाम को ही आदेश जारी कर दिए गया है. आदेश में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पद भार को संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार द्वारा किए गए ये तबादले काफी अहम माने जा रहे हैं.

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, 5 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई मजदूर



