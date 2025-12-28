ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद दो कारों में लगी आग

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रबूपुरा थाना क्षेत्र में जेवर से नोएडा की ओर जा रही दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद आग की लपटें कई मीटर तक उठती नजर आईं. हादसे के कारण कुछ देर के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

UP: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, दो कारों में टक्कर लगने के बाद लगी भीषण आग,। दोनों कार जलकर हुई खाक



दो लोगो को आई गंभीर चोट , अस्पताल में इलाज जारी ।हादसे में नही हुई कोई जनहानि,।



दोनों कारों में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल

घटना की सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, दोनों कारों में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है.

पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटवाया और यातायात को सामान्य कराया. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टक्कर किन कारणों से हुई.

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और सावधानी बरतें. ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

