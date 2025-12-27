'कब कहां मेरी हत्या हो जाए, मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र

लालू प्रसाद यादव के बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि कब कहां मेरी हत्या हो जाए, मेरी जान को खतरा है.

उन्होंने कहा, "आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार, मेरी जान को खतरा है इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है. मैंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी लेटर लिखा है और सचिवालय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है."

इसके अलावा, पूर्व सीएम राबड़ी देवी के अपने मौजूदा घर को खाली करने के बारे में उन्होंने कहा, "वहां कोई तहखाना नहीं है.