ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ढाबे पर कर्मचारी की बेरहमी से हत्या, मर्डर के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौड़ सिटी-2 के पास स्थित एक ढाबे पर शुक्रवार देर रात हुई कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं. जांच में सामने आया है कि घटना महज झगड़े का परिणाम नहीं थी, बल्कि आरोपी ढाबा संचालक से बदला लेने की नीयत से पहुंचे थे. पुलिस का दावा है कि अगर मौके से संचालक समय रहते न भागते, तो उसकी भी हत्या कर दी जाती. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर निवासी वरुण कौशिक, पुत्र गोपाल कौशिक, गौड़ सिटी-2 सोसाइटी के पास ‘गोपाल जी ढाबा’ चलाता है. शुक्रवार रात ढाबे पर खाना खाने को लेकर विवाद हो गया. इसी दौरान तीन युवकों ने सहारनपुर निवासी कर्मचारी नीटू को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि झगड़े की शुरुआत एक आरोपी युवक और ढाबा संचालक के बीच हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने अपने दो साथियों को बुलाया और बदला लेने की नीयत से दोबारा ढाबे पर पहुंच गया.

झगड़े के बाद ढाबा संचालक गायब था

एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस ने ढाबा संचालक से भी गहन पूछताछ की है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि झगड़े के बाद संचालक वहां से चला गया था, और उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसका कर्मचारी ढाबे पर मौजूद है. उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी पुलिस को देर से मिली, जिससे कार्रवाई में विलंब हुआ. हालांकि, अब पुलिस के पास तीनों आरोपियों के ठिकानों के बारे में पुख्ता जानकारी है.

आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार

पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दे रही है. एडीसीपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हत्याकांड का पूरा खुलासा कर सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा. किसी को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी.