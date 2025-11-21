ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में कार का कहर, 3 लोगों को मारी टक्कर, हिरासत में आरोपी ड्राइवर

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, बेकाबू कार ने तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारी है. इस हादसे में 2 महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत सामान्य और खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बिसरख थाना क्षेत्र स्थित सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. सोसायटी के पार्किंग रैंप पर एक कार बेकाबू हो गई, जिसने वहां काम कर रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में सोसायटी में हाउसकीपिंग का काम करने वाले मनीराम, राजू, और मोनिका देवी बुरी तरह घायल हो गए.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना को लेकर बताया गया है कि, आरोपी कार चालक रास्ते मे कही एक और एक्सीडेंट कर सोसायटी में तेज रफ्तार कार चलाकर घुसने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान रास्ते मे खड़े तीन लोगों को कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया. हालांकि, मोके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को मामले की सूचना दी. बिसरख थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पाताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य और खतरे से बाहर बताई है.

पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया

थाना प्रभारी बिसरख के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब सोसायटी में ही रहने वाला राहुल अपनी कार को पार्किंग के अंदर ले जा रहा था. इसी दौरान रैंप पर कार अचानक अनियंत्रित हो गई. पुलिस ने कार चालक राहुल को हिरासत में लेकर और घटना में शामिल कार को कब्जे मे ले लिया है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

