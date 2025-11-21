हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढहने से 4 मजदूरों की मौत, ठेकेदार हिरासत में, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढहने से 4 मजदूरों की मौत, ठेकेदार हिरासत में, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

Greater Noida Building Collapse: नगला हुकुम सिंह गांव निवासी महावीर के मकान की तीसरी मंजिल का लेंटर दल रहा था. वहीं मकान की दो मंजिलें पहले से तैयार थीं. अचानक तीसरी मंजिल का लेंटर भरभराकर गिर गया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 21 Nov 2025 08:30 AM (IST)
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र के नगला हुकुम सिंह गांव में बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी को उजागर कर दिया है. तीसरी मंजिल का लेंटर गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हुए है. इस घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार मनोज माहेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मकान मालिक महावीर सिंह, उनकी पत्नी राजबाला और बेटा गौरव अब भी फरार हैं.

इस हादसे के बाद चेते प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास बनाए जा रहे अवैध निर्माणों को जल्द चिह्नित कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

क्या था पूरा मामला ?

ग़ौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के नगला हुकुम सिंह गांव निवासी महावीर के मकान की तीसरी मंजिल का लेंटर दल रहा था. वहीं मकान की दो मंजिलें पहले से तैयार थीं. अचानक तीसरी मंजिल का लेंटर भरभराकर गिर गया और उसके साथ ही नीचे की दो मंजिलें भी जमींदोज हो गईं. मौके पर मौजूद 11 मजदूर मलबे में दब गए. रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चार मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई.

जीशान (22), निवासी रावलपट्टी, जेवर,शाकिर (38), निवासी नई बस्ती,कामिल (20), निवासी जेवर नदीम, निवासी कालछिना, गाजियाबाद,घायल मजदूरों में दानिश, फरदीन, रहीस, उमेश, सितारा, दिव्यांश और पायल शामिल हैं, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है. वहीं ठेकेदार की गिरफ्तारी, मालिक परिवार फरार चल रहा है.

घटिया सामग्री के चलते हुआ हादसा

वहीं जांच में यह खुलासा सामने आया है कि घटिया सामग्री और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पुलिस जांच में सामने आया है कि निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया गया. सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया.

निर्माण के दौरान मजदूरों के लिए कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं था.संरचनात्मक मजबूती की जांच किए बिना ही लेंटर डाला और निकाला गया. इन कारणों से पूरी इमारत अस्थिर हो गई, जिसके चलते हादसा हुआ.

इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित और बिना मानक के निर्माण किस तरह जानलेवा साबित हो रहा है.अब पूरा मामला पुलिस की जांच में है और उम्मीद है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

जल्द होंगे फरार आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हो हुआ है कि ठेकेदार मनोज माहेश्वरी की लापरवाही इस हादसे का कारण रही है. मनोज को फ्लैदा कट से गिरफ्तार किया गया. इस मामले में महावीर सिंह, उनकी पत्नी राजबाला और बेटा गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन तीनों अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है.

Published at : 21 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Illegal Construction UP NEWS NOIDA NEWS
