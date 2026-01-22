T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
Bangladesh to Boycott T20 World Cup in India: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार का फैसला ले लिया है. आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दिया था कि गुरुवार तक अपना फैसला बताएं. अब क्या होगा?
बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार का फैसला सुना दिया है. बीसीबी की मांग थी कि उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं क्योंकि उनकी टीम भारत में सुरक्षित नहीं है. हालांकि सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना था, बोर्ड मुस्ताफिज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद से बौखलाया हुआ है. आईसीसी ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया था कि उनकी टीम को भारत में कोई खतरा नहीं होगा, और ये कहते हुए आईसीसी ने उनके वेन्यू चेंज की मांग को खारिज कर दिया था. लेकिन अब जब बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटने का फैसला सुना चुका है, ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या होगा या क्या हो सकता है? आइए आपको बताते हैं.
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आज अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ भी मीटिंग की, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के फैसले को सुनाया गया. हालांकि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते है लेकिन भारत में नहीं, अगर श्रीलंका में उनके मैच हुए तो ही उनकी टीम खेलेगी. बता दें कि इस मामले में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो बांग्लादेश के साथ है, लेकिन पीसीबी भी स्पष्ट कर चुका है कि वो टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा. वैसे भी उनके मैच तो पहले से ही श्रीलंका में आयोजित है. यहां तक कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल और फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा.
क्या बांग्लादेश क्रिकेट पर बैन लगा सकता है आईसीसी?
बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर तो दिया है लेकिन उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है. ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बांग्लादेश ने पहले सुरक्षा की चिंता जाहिर नहीं की थी, शेड्यूल पिछले साल नवंबर में जारी हो गया था लेकिन मुस्ताफिज़ुर रहमान का मामला होने के बाद ही बीसीबी ने वेन्यू चेंज की बात कही. यानी वो ये सिर्फ बदले की भावना से कर रहा है.
अब गेंद एक बार फिर आईसीसी के पाले में आ गई है. आईसीसी को फैसला लेना है कि बांग्लादेश की जगह नई टीम को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल करे या ग्रुप की अन्य टीमों को सीधे अंक दें. हालांकि इसकी संभावना कम है कि आईसीसी पूर्ण रूप से बांग्लादेश क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन कई अन्य तरह की समस्याएं बांग्लादेश को हो सकती है.
कौन सी टीम लेगी बांग्लादेश की जगह?
आईसीसी बांग्लादेश की जगह नई टीम को शामिल तो कर सकता है लेकिन उनके होटल्स, यात्राएं संबंधी और अन्य व्यवस्थाओं को करने में मुश्किलें आएंगी. इस बार टीमों ने अपने अपने रीजनल क्वालीफ़ायर खेलकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालीफाई किया है, इसलिए नई टीम चुनना भी एक चुनौती होगी. खबर है कि आईसीसी ने फैसला किया था कि बांग्लादेश अगर टूर्नामेंट से हटने का फैसला लेती है तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को जगह दी जाएगी.
ग्रुप सी में है बांग्लादेश
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में होगा. बांग्लादेश ग्रुप सी में है, जिसमें इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज हैं. ग्रुप सी के सारे मैच भारत में तय हैं. बांग्लादेश के शुरूआती 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और आखिरी मैच वानखेड़े में तय है.
