बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई

बिहार में नई NDA सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 'एक्स' पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है.

अखिलेश यादव ने वे तस्वीरें साझा कीं, जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था और नीतीश कुमार उस गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. तस्वीरों के साथ अखिलेश ने लिखा कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का प्रयास किया था. उन्होंने लिखा- "हम तो इन्हें पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम ही रह गए." इस टिप्पणी के साथ अखिलेश ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी. उन्होंने संदेश में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई और आगामी पांच वर्षों के लिए जनहितकारी, सकारात्मक और अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली के लिए शुभकामनाएं.

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे पाँच सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन-प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएँ! pic.twitter.com/dhNI7uakEe — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2025

राजनीतिक तंज में लिपटी शुभकामनाएं

अखिलेश यादव की यह पोस्ट देख विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ बधाई संदेश नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कटाक्ष भी है. INDIA गठबंधन के निर्माण के दौरान नीतीश कुमार को विपक्षी नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा माना जा रहा था. अखिलेश समेत कई नेताओं ने नीतीश की सक्रिय भूमिका की सराहना भी की थी.

लेकिन कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़ा और NDA में वापस लौट आए. इसके बाद से विपक्ष की ओर से उन पर यू-टर्न राजनीति के आरोप लगते रहे हैं.

क्या है पोस्ट के पीछे का राजनीतिक संदेश

अखिलेश द्वारा पुरानी तस्वीरों को फिर से सार्वजनिक करना इस बात का संकेत है कि वह नीतीश कुमार द्वारा लगातार बदले गए राजनीतिक रुख को लेकर उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं. तस्वीरें याद दिलाती हैं कि कभी नीतीश विपक्ष की एकता के केंद्र थे, लेकिन अब वही नीतीश NDA में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं. अखिलेश का पीएम बनाना चाहते थे वाला बयान राजनीतिक व्यंग्य की तरह देखा जा रहा है.

नीतीश की शपथ और विपक्ष की प्रतिक्रिया

नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है. हालांकि शपथ के तुरंत बाद ही विपक्ष के कई नेताओं ने उनकी विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में रखा. अखिलेश की यह पोस्ट भी उसी राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है.

