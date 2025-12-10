ग्रेटर नोएडा: मंदिर में सात फेरे लेकर राहुल की हुई आयशा, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दनकौर की एक मुस्लिम युवती आयशा ने अपनी मर्ज़ी से हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार राहुल से विवाह किया. दोनों ने मंदिर में फेरे लेकर शादी संपन्न की. दोनों ने शादी के बाद वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बताया है और पुलिस से सुरक्षा और सहायता मांगी है.

युवती ने अपने परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी.

अनहोनी की जताई आशंका

आयशा ने राहुल के सात फेरे लेने के बाद परिजनों से अनहोनी की आंशका जताई है. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है. हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने वाली आयशा ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह बालिग है. उसने खुद और अपने पति के साथ अनहोनी घटना होने के लिए अपने परिजनों को जिम्मेदार बताया है. साथ ही नवविवाहित जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.



इस संबंध में एक दनकौर कोतवाली पुलिस को सुरक्षा की मांग को लेकर दिया प्रार्थन पत्र भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह शिक्षित युवती और खुद की मर्जी से शादी की है. उसकी जान पहचान वाले अच्छेजा बुजुर्ग गांव निवासी राहुल से आठ दिसम्बर को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी की है. वह हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखती है. उसपर शादी के लिए किसी ने दवाब नहीं दिया है. वह अपने पारावारिक जीवन राहुल के साथ जीना चाहती है. लेकिन उसके परिवार के लोग इस शादी से खुश नहीं है.

परिजन दे रहे धमकी

शादी करने के बाद आयशा के परिजन उसे और उसके पति राहुल व अन्य परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे है. शादी के बाद युवती ने अपने पति राहुल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. उसने अपने पिता रईस, चाचा सलीम और आजाद को जिम्मेदार बताया है. युवती ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. अब यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. शादी के बाद दोनों दनकौर के बाहर रह रहे है.