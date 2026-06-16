ग्रेटर नोएडा में सोने के कड़े हड़पने के लिए दोस्त बना कातिल, हत्या कर शव को लगाई आग; गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के थाना कासना इलाके में तीन दिन पहले मिली एक अज्ञात लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. कासना पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या की वारदात में इस्तेमाल खून से सना डंडा, हुजैफ की मां के 3 सोने के कड़े और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

पुलिस के अनुसार, पूरी वारदात बीते 12 जून की है, जब कासना पुलिस को ग्राम चीरसी की नहर के पास एक अज्ञात युवक का अधजला शव मिला था. शव की शिनाख्त 23 वर्षीय हुजैफ के रूप में हुई, जो दनकौर के दौला राजपुर गांव का रहने वाला था. डीडीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डरकी गुत्थी को सुलझाने के लिए तीन टीमों का गठन किया.

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चंद रुपये और सोने के कड़े के लालच में दोस्त की हत्या

पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों को खंगाला, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं और शक की सूई घूमी मृतक के ही गांव के रहने वाले 19 साल के शहजाद उर्फ बिट्टू पर. कासना पुलिस ने आज 15 जून को घेराबंदी कर आरोपी शहजाद को दबोच लिया. जब पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की, तो जो कहानी सामने आई जिसमे शहजाद ने चंद रुपयों और सोने के कड़ों लालच में दोस्त का कत्ल कर डाला था.

सूखे नशे के आदी थे दोनों युवक

डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि पूछ्ताछ में सामने आया कि, आरोपी शहजाद और मृतक हुजैफ और दोनों गहरे दोस्त थे और सूखे नशे के आदी थे. हुजैफ को नया फोन और काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन घरवालों ने पैसे नहीं दिए. जिसके बाद हुजैफ ने अपने ही घर से मां के सोने के 4 कड़े चोरी कर लिए. शहजाद को जब इन कड़ों के बारे में पता चला, तो उसकी नीयत डोल गई.

पहचान मिटाने के लिए शव को लगाई थी आग

इसके बाद 12 जून को वह हुजैफ को कड़े बिकवाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया. दोनों ने नशा किया और फिर शहजाद उसे चंद्रावल नहर के किनारे ले गया जहां सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे हुजैफ की मौके पर ही मौत हो गई. पहचान मिटाने के लिए उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग लगा दी और फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

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