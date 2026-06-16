AMU में 'भारत माता की जय' के नारे पर बोले BJP सांसद, 'मेरी वजह से बदली अलीगढ़ की फिजा...'

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जिस पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि वो यहां से तीन बार के सांसद हैं और यही वजह है कि अलीगढ़ की फिजा बदल रही है. तीन बार के सांसद होने के नाते उनका नेतृत्व अच्छा है यही कारण है एएमयू के अंदर भी अब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं.

दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों कृषि औद्योगिक मंत्री निदेश प्रताप सिंह एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. जिसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आ गया. अब इसे लेकर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लग गया. बीजेपी सांसद सतीश गौतम इसके लिए अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि क्योंकि वो यहां से लगातार सांसद हैं इसलिए ऐसा हो पाया.

'मेरी वजह से बदल रही अलीगढ़ की फिजा'

भाजपा सांसद ने कहा कि "मुझे जनता ने अलीगढ़ में तीसरी बार सांसद बनाया है. नेतृत्व अच्छा है तभी फिजा बदल रही है." वहीं दूसरी ओर सांसद सतीश गौतम ने मोहर्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में क्या हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन, अब की सरकारों में फिजाएं बदल रही हैं. जो लोग नियमों कानून का पालन नहीं करेंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

मोहर्रम को लेकर भी किया बड़ा बयान

बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्हें मोहर्रम की जानकारी नहीं है लेकिन, रोड जाम नहीं होंगे. यह सारी चीज डीएम और एसएसपी देखते हैं. बिना परमिशन के किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी. अलीगढ़ का प्रशासन पूरी तरह सक्षम और सतर्क है. किसी भी प्रकार की अराजकता या पथराव की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सांसद ने कहा कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं लेकिन, किसी को भी दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन पूरी मजबूती से व्यवस्था संभालेंगे. जुलूस प्रशासन की अनुमति से ही निकाले जाएंगे और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेंगे.

उन्होंने अलीगढ़ की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता सद्भावना के साथ रह रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं है. सतीश गौतम के इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है.