Ghaziabad News: गाजियाबाद के मोदीनगर में BJP नेता के ससुर की चाकू से हत्या, दामाद पर आरोप

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदीनगर थाना क्षेत्र में गुरूवार रात भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आकाश शर्मा के ससुर अनार सिंह की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ जारी है.

हत्या का आरोप मृतक के दामाद संदीप पर लगाया जा रहा है, घटना के बाद से वह फरार है. हत्या की वजह भी पारिवारिक विवाद बताई जा रही है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गयी है

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, गुरूवार रात आरोपी संदीप अपनी पत्नी के साथ घर पर मौजूद था और इस दौरान उसने पत्नी के साथ बदसलूकी की थी. जिसका अनार सिंह ने विरोध किया. इसी बात से गुस्सा होकर संदीप ने उनको चाकू मार दिया और उसके बाद फरार हो गया. परिजन उन्हें आनन-फानन में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

जल्द गिरफ्तारी का दावा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वारदात को मृतक के दामाद संदीप ने अंजाम दिया और घटना के बाद से वह फरार है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दामाद द्वारा ससुर की हत्या से पूरा इलाका हैरान है, किसी को यकीं नहीं हो रहा है महज मामूली कहासुनी में संदीप ने ससुर की हत्या कर दी. इसके अलावा क्या और कोई वजह भी हमला करने की है, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.

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