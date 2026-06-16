मसूरी में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गुप्त दौरा, संगठन और 2027 चुनावी रणनीति पर मंथन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को अचानक उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे. उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया, जिसकी भनक स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं लग सकी. नितिन नवीन के आगमन की जैसे ही जानकारी सामने आई, राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. इस अप्रत्याशित दौरे को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, मसूरी पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई. खासतौर पर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई.

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नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किया संवाद

बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी राय जानी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन के सामने रखी अपनी बात

कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी और बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों को लेकर खासा उत्साह है और वे पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं. साथ ही क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई.

पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वास्तविक स्थिति से कराया अवगत

बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. इन विकास कार्यों का सकारात्मक असर जनता के बीच देखने को मिल रहा है, जिससे पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है.

नितिन नवीन ने इन सभी कार्यों की सराहना की और कहा कि विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं.

नितिन नवीन का मसूरी में हुआ जोरदार स्वागत

इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे 2027 के चुनाव से पहले फिर से मसूरी का दौरा करें. कुल मिलाकर, यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में देखा जा रहा है.

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