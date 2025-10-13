IILM कॉलेज के पास छात्रों के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित आईआईएलएम कॉलेज के पास छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों पक्षों के छात्र एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह वीडियो दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है. हालांकि मारपीट की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर कुछ छात्रों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं वीडियो

जानकारी के अनुसार कॉलेजों के आस-पास इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं, जिनमें छात्र आपसी विवाद या छोटी-छोटी बातों को लेकर भिड़ जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वीडियो युवाओं के बीच बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं. इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आज का यूथ किस ओर जा रहा है.

पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील

गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाक़े एक शैक्षणिक हब के रूप में उभर रहा है, जहां कई बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज स्थित हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से इन संस्थानों के बाहर छात्रों के बीच झगड़े और मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी रखने की अपील की है.

