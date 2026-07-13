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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप

नोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप

Noida News: जांच के दौरान बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वाड ने आधुनिक उपकरणों की मदद से पूरे परिसर की तलाशी ली. फायर ब्रिगेड की टीम को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात रखा गया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 13 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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गौतमबुद्धनगर के जिला अधिकारी (डीएम) कार्यालय को सोमवार (13 जुलाई 2026) को ई-मेल के माध्यम से बम होने की धमकी मिलने से प्रशासनिक महकमे में कुछ समय के लिए सतर्कता बढ़ गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड), फायर ब्रिगेड, एंटी सबोटाज (ए.एस.) चेकिंग टीम तथा डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी गई.

पुलिस के अनुसार, ई-मेल के जरिए मिली धमकी को गंभीरता से लेते हुए थाना सूरजपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. डीएम कार्यालय के भीतर और आसपास के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों की बारीकी से जांच की गई. सुरक्षा एजेंसियों ने भवन के प्रत्येक फ्लोर, कार्यालय कक्षों, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते समाप्त किया जा सके.

जांच के दौरान बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वाड ने आधुनिक उपकरणों की मदद से पूरे परिसर की तलाशी ली. वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर तैनात रखा गया. अधिकारियों ने बताया कि अब तक की जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति सामने आई है. पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है तथा डीएम कार्यालय परिसर में शांति व्यवस्था कायम है.

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हालांकि, एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है तथा परिसर में लगातार निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही धमकी भरे ई-मेल की सत्यता और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है. तकनीकी विशेषज्ञ ई-मेल की विस्तृत जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदेश किस स्थान और किस माध्यम से भेजा गया.

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें और किसी भी भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें. अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें.

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है.

अजमेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी

वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के बाद आज अजमेर की जिला अदालत को भी बम से उड़ाए जाने की धमकी दी गई. ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के बाद हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग अदालत परिसर पहुंचे, वहां सघन तलाशी ली गई. हालांकि तलाशी में किसी भी तरह का बम या कोई दूसरा संदिग्ध सामान नहीं मिला. इस दौरान अदालत परिसर में अफरा तफरी मची रही. बम की धमकी की वजह से अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ.

राजस्थान हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी

अजमेर की जिला अदालत से पहले आज ईमेल के जरिए ही राजस्थान हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाए जाने की धमकी दी गई थी. हालांकि प्रधान पीठ जोधपुर और जयपुर बेंच दोनों ही जगह पर भेजी गई धमकी अफवाह साबित हुई. राजस्थान में अदालतों समेत प्रमुख स्थलों को बमों से उड़ाए जाने की धमकियां दिए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि एक भी मामले में पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा सकी है कि धमकी कहां से और किसने  भेजी है.

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Published at : 13 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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