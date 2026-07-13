'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अक्सर बयान देते नजर आते हैं. इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा नेता उदयवीर सिंह के बयान पर भी पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा समाजवादी पार्टी ही गठबंधन के लिए शोर मचा रही है और गठबंधन की वजह से ही आप 2024 में 37 सीटें ला पाए, वरना 2022 में तो आप 120 सीटें भी पार नहीं कर पाए थे. समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, या ऐसे नेता को जो अपनी बात रखता हो, और ऐसा नेता अब कांग्रेस में है.

मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से अपनी सीट जीता- इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी में कौन बर्बाद हुआ? मुख्तार, अतीक अहमद, आजम खान...दोष उनका नहीं है. मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से अपनी सीट जीता हूं. मैंने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए एक भी रैली नहीं की, तब भी नहीं जब हम गठबंधन में थे.

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अगर SIT होती तो क्या वे FIR कराते- इमरान मसूद

वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मुद्दे पर कहा SIT तो है ही नहीं और बार-बार SIT कहा जा रहा है. अगर SIT होती तो क्या वे FIR कराते? यह केवल मूर्ख बनाने की बात है, देश में इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं. देश में शिक्षा व्यवस्था चूर हो चुकी है.

क्या बोले थे सपा नेता उदयवीर सिंह?

बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा नेता उदयवीर सिंह के बीच कई महीने से बयानबाजी हो रही है. सपा नेता उदयवीर सिंह ने इमरान मसूद को लेकर कहा था कि वह अखिलेश यादव की तरह अपने संगठन के नेता नहीं हैं. इंडिया गठबंधन का निर्णय सपा के राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व के लोग और कांग्रेस के राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व के लोग करते हैं.

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