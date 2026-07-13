INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान

'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान

UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी में कौन बर्बाद हुआ? मुख्तार, अतीक अहमद, आजम खान...दोष उनका नहीं है. मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से अपनी सीट जीता हूं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 13 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अक्सर बयान देते नजर आते हैं. इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा नेता उदयवीर सिंह के बयान पर भी पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा समाजवादी पार्टी ही गठबंधन के लिए शोर मचा रही है और गठबंधन की वजह से ही आप 2024 में 37 सीटें ला पाए, वरना 2022 में तो आप 120 सीटें भी पार नहीं कर पाए थे. समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, या ऐसे नेता को जो अपनी बात रखता हो, और ऐसा नेता अब कांग्रेस में है.

 मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से अपनी सीट जीता- इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी में कौन बर्बाद हुआ? मुख्तार, अतीक अहमद, आजम खान...दोष उनका नहीं है. मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से अपनी सीट जीता हूं. मैंने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए एक भी रैली नहीं की, तब भी नहीं जब हम गठबंधन में थे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ

अगर SIT होती तो क्या वे FIR कराते- इमरान मसूद

वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मुद्दे पर कहा SIT तो है ही नहीं और बार-बार SIT कहा जा रहा है. अगर SIT होती तो क्या वे FIR कराते? यह केवल मूर्ख बनाने की बात है, देश में इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं. देश में शिक्षा व्यवस्था चूर हो चुकी है.

क्या बोले थे सपा नेता उदयवीर सिंह?

बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा नेता उदयवीर सिंह के बीच कई महीने से बयानबाजी हो रही है. सपा नेता उदयवीर सिंह ने इमरान मसूद को लेकर कहा था कि वह अखिलेश यादव की तरह अपने संगठन के नेता नहीं हैं. इंडिया गठबंधन का निर्णय सपा के राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व के लोग और कांग्रेस के राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व के लोग करते हैं.

Noida News: नोएडा में दुकानों के निर्माण के दौरान हादसा, ताश के पत्तों की तरह ढहा लेंटर; कई मजदूर दबे

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Imran Masood Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान
'किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा...', इमरान मसूद ने गठबंधन पर भी दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
kanpur Road Accident: कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल
कानपुर में खड़े ट्रक में जा घुसी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत; कई लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिये, 5 लाख तक इलाज...', लालच में शख्स ने गवाई करोड़ों की जमीन; FIR दर्ज
'आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिये, 5 लाख तक इलाज...', लालच में शख्स ने गवाई करोड़ों की जमीन; FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में दुकानों के निर्माण के दौरान हादसा, ताश के पत्तों की तरह ढहा लेंटर; कई मजदूर दबे
नोएडा में दुकानों के निर्माण के दौरान हादसा, ताश के पत्तों की तरह ढहा लेंटर; कई मजदूर दबे
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजर जाएगा मानसून?
कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजरेगा मानसून?
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
शिक्षा
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
Embed widget