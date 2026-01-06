उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मामूली विवाद के चलते एक युवक हरकेश की दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना गाड़ी साइड करने को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है. घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया,जिसे पुलिस ने बमुश्किल शांत किया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. दो आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. घटना की जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक दादरी थाना क्षेत्र के कैमराला गांव निवासी हरकेश (30) अपने दोस्त मोहित के साथ ग्रेटर नोएडा से गांव लौट रहा था. कैमराला के पास कुछ युवक क्रिकेट मैच के बाद शराब पी रहे थे और उन्होंने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी. हरकेश ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया. आरोपियों ने हरकेश और उसके दोस्त मोहित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस मारपीट में हरकेश और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर घटना स्थल से फरार हो गए.

पुलिस दोनों को ले गयी अस्पताल

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरकेश और मोहित को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है.



एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई और हरकेश की हत्या कर दी गई. उन्होंने पुष्टि की कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.