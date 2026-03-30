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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: कार से कुचलकर युवक की हत्या, एक्सीडेंट दिखाने की साजिश का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

Noida News: कार से कुचलकर युवक की हत्या, एक्सीडेंट दिखाने की साजिश का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

Noida News In Hindi: आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या की और शव को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था. जिसके बाद अब पुलिस ने खुलासा किया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 30 Mar 2026 09:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए अमरपाल, अमित और सनी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या की और शव को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था. तब पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

घटना के बाद से लगातार पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी. जिसके बाद अमरपाल का नाम सामने आया, फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और मामले का खुलासा कर दिया. शुरुआत में इसे बहुत कठिन केस समझा जा रहा था.

पुरानी रंजिश में हुई हत्या

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोइडा ने बताया कि इस हत्या का मास्टर माइंड आरोपी अमरपाल है जिसकी मृतक अमित के पुरानी रंजिश थी. अमित पहले अमरपाल के पक्ष की एक नाबालिग से रेप के मामले में जेल जा चुका था. बदला लेने की नीयत से अमरपाल ने अपने साथियों अमित और सनी के साथ मिलकर बागेश्वर धाम से लौटते समय हत्या का प्लान बनाया.

परी चौक के पास मारी टक्कर

अमित उर्फ भोंचू को 25 मार्च को आरोपियों ने परी चौक के पास देखा और उस पर तेज रफ्तार ईको कार चढ़ा दी. इसके बाद अधमरी हालत में उसे कार में डालकर लोहे के पाने से सिर पर प्रहार किया और शव को सफीपुर गांव के अंडरपास के पास एक्सीडेंट का रूप देने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था, पुलिस ने आरोपियो के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई ईको कार, लोहे का पाना, 3 मोबाइल और एक अवैध तमंचा बरामद किया है.

पुलिस के खुलासे के बाद अब परिजनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्यूंकि अभी तक परिजन इसे दुर्घटना मानकर खुद को सांत्वना ही दे रहे थे. लेकिन अब इन्साफ की उम्मीद जगी है.

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Published at : 30 Mar 2026 09:23 PM (IST)
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