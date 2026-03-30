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उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में गोपीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर टीम ने चेकिंग के दौरान एक सफेद टाटा पंच कार से 121 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है. भारतीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत लगभग 60,75,000 रुपये है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी 'स्ट्रीट वैल्यू' 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से कार और मोबाइल फोन जब्त कर ली है, इसमें अभी कुछ और वांछित है जिनकी तलाश कुंज रही है.

उड़ीसा से वाराणसी के लिए हो रही थी सप्लाई

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान भदोही के समरजीत यादव और जौनपुर के प्रदीप सरोज के रूप में हुई है. पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे यह गांजा उड़ीसा से सस्ते दामों पर खरीद कर लाए थे और वाराणसी के शुभम पांडेय, अजीत सिंह और शिवम गौतम को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे. पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

मुनाफे और ऐशो-आराम के लिए बने तस्कर

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और तस्करी में प्रयुक्त कार भी बरामद की है. तस्करों ने कुबूल किया कि वे कम समय में मोटा पैसा कमाकर लग्जरी लाइफ जीने के लिए इस अवैध धंधे में उतरे थे. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. एएसपी ने कहा कि मादक पदार्थों के कालाबाजारी को किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जायेगा, अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है.