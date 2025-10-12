क्लीनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों का प्रदर्शन, पढ़ें पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में शनिवार (11 अक्टूबर) को उस समय हंगामा मच गया जब 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल परिसर में बने एसीपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया.

परिजनों का आरोप है कि जारचा थाना क्षेत्र के प्यावली गांव स्थित एक निजी क्लीनिक में डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के कारण छात्र की मौत हुई.

क्या है पूरा मामला?

मृतक की पहचान हापुड़ जिले के नगला उदयरामपुर गांव निवासी रजत भाटी (16) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, रजत को चार अक्टूबर को तेज बुखार आया था. इलाज के लिए परिवार उसे पास के प्यावली गांव स्थित एक निजी क्लीनिक पर ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे दो इंजेक्शन लगाए. इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद रजत की तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत दादरी के सरकारी अस्पताल लाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार ने डॉक्टर की लापरवाही का लगाया आरोप

मौत की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. उनका आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान गई, लेकिन अब तक प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. गुस्साए लोगों ने एसीपी कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की और आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की.

मामले की होगी निष्पक्ष जांच

सूचना मिलते ही एडीसीपी सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी. एडीसीपी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की ओर से तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है. समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. एसीपी दादरी के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. मृतक का बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

परिवार ने की ठोस कार्रवाई की मांग

मृतक के पिता पुष्पेंद्र भाटी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर की लापरवाही की लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. अधिकारियों के आश्वासन के बाद फिलहाल ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन क्षेत्र में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है.