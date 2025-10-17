सिवान के गोरियाकोठी में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा, भारी भीड़ ने किया जोरदार स्वागत

बिहार के सिवान जिले के गोरियाकोठी में बीजेपी प्रत्याशी देवेशकांत सिंह के नामांकन सह आशीर्वाद सभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस मौके पर जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया. पूरे क्षेत्र में “धाकड़ धामी” के नारों से माहौल गूंज उठा.

इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अपने ओजस्वी भाषण से जनता में जोश और उत्साह भर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व विकास की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी देवेशकांत सिंह को जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा बीजेपी पर भरोसा जताया है और इस बार भी विकास के नाम पर वोट करेगी.

उत्तराखंड मॉडल को बताया देश के लिए उदाहरण

सीएम धामी ने उत्तराखंड सरकार के गुड गवर्नेंस मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह पारदर्शी नीतियों, भ्रष्टाचार पर सख्ती और युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे कदमों से उत्तराखंड ने विकास की नई मिसाल पेश की है. उन्होंने कहा कि यही विकास मॉडल आज पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों की पहचान बन गया है.

जनता ने तालियों और नारों से किया स्वागत

सभा में मौजूद हजारों लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी से मुख्यमंत्री धामी के भाषण का स्वागत किया. सभा के अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश को “विकसित भारत” बनाने के लिए काम कर रही हैं. गोरियाकोठी में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि बिहार की जनता का भरोसा आज भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों पर अटल है.