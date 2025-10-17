हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में CM वही टीम नई, हर्ष सांघवी बने डिप्टी सीएम, रिवाबा जडेजा समेत 19 नए मंत्री

Gujarat Cabinet Reshuffle: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Oct 2025 12:59 PM (IST)
गुजरात में आज शुक्रवार (17 अक्तूबर) को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ. इस दौरान नए मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार हुआ है. इस दौरान हर्ष सांघवी ने गुजरात के नए डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली. वहीं जितेंद्र वाघानी और अर्जुन मोढवाडिया ने गांधीनगर में गुजरात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.

गुजरात में हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 17 Oct 2025 12:53 PM (IST)
Gujarat Cabinet Expansion GUJARAT NEWS
