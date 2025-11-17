13 दिन में दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे CM योगी, बालापार-गांगी बाजार फोरलेन का किया निरीक्षण
UP News: योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने काम को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 दिन में दूसरी बार गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी की निर्माणाधीन तीन प्रमुख परियोजनाओं की जमीनी हकीकत देखी. योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने फोरलेन सड़क और इसके आसपास के गांवों की आबादी की जलनिकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि फोरलेन सड़क के किनारे बन रहे नाले की लेवलिंग का ध्यान रखें ताकि सड़क ही नहीं, आसपास के गांवों का पानी आसानी से इसके जरिये निकल जाए.
बता दें कि 838.05 करोड़ रुपये की लागत वाली इस फोरलेन का निर्माण इसी साल फरवरी माह में शुरू हुआ था और अगस्त 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है. कुल 16.15 किमी की लंबाई वाले बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन सड़क का निर्माण कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग खंड-तीन द्वारा कराया जा रहा है.
4 नवंबर को सीएम योगी ने किया था स्थलीय निरीक्षण
सीएम योगी ने सोमवार को इस फोरलेन के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों से इसकी अद्यतन प्रगति को लेकर समीक्षा भी. उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सिक्सलेन फ्लाईओवर, विरासत गलियारा और जगेसर पासी-हड़हवा फाटक-एचएन सिंह चौराहा टूलेन/फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया था.
फोरलेन सड़क परियोजना के ड्राइंग मैप का अवलोकन
सोमवार शाम एसएसएफ की दूसरी वाहिनी के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन सड़क के निर्माण का हाल जानने पहुंचे. उन्होंने कुल सड़क की आधी दूरी तक चार स्थानों पर रुककर स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने इस फोरलेन सड़क परियोजना के ड्राइंग मैप का भी अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी ली.
काम में तेजी लाने के लिए मैनपॉवर बढ़ाने के निर्देश
अफसरों ने बताया कि इसका निर्माण अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है. इस पर मुख्यमंत्री ने जून 2026 तक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए और कहा कि गुणवत्ता के साथ काम तेज करने के लिए मैनपॉवर बढ़ाया जाए. सीएम को बताया गया कि फोरलेन के समानांतर कुल दूरी में से 7 किमी तक नाला भी बना लिया गया है. मुख्यमंत्री ने नाले के लेवल को सड़क के पानी और आसपास के गांवों के पानी को निकासी योग्य बनाने की हिदायत दी.
निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने फोरलेन सड़क के लिए अधिग्रहित जमीनों के सापेक्ष मुआवजा वितरण के बारे में पूछा. अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है. उन्होंने रजिस्ट्री की भी अद्यतन जानकारी ली. इस अवसर पर विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह सहित प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.
सीएम योगी का जोरदार स्वागत, बुलडोजर पर चढ़कर बरसाए फूल
फोरलेन सड़क की सौगात मिलने से उत्साहित बालापार, टिकरिया, जीतपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत को उमड़ पड़े. फोरलन निरीक्षण के दौरान लोगों ने गगनभेदी जयकारे बीच कई जगहों पर सीएम योगी का फूल बरसाकर अभिनंदन किया. तीन स्थानों पर तो स्वागत का नयनाभिराम नजारा दिखा. यहां बुलडोजर पर खड़े होकर लोगों ने मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की. स्वागत के दौरान सीएम ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन स्वीकार किया.
