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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में 5 दिन से लापता 10वीं के टॉपर का मिला शव, हिरासत में 4 आरोपी

गोरखपुर में 5 दिन से लापता 10वीं के टॉपर का मिला शव, हिरासत में 4 आरोपी

गोरखपुर में 17 वर्षीय छात्र प्रिंस निषाद की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. वह 23 सितंबर से लापता था और 28 को उसका शव चिलुआताल में में मिला. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 30 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. एकताल में 5 दिन से लापता 10वीं कक्षा के टॉपर किशोर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. लव, अफेयर और मर्डर के सस्पेंस ने पुलिस को उलझा दिया है. 

पिता के आरोपों के आधार पर आईआईटी की तैयारी कर रहे किशोर की हत्या के शक में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मोबाइल की कॉल और वाट्सएप डिटेल के साथ लोकेशन के आधार पर घटना का सच सामने लाने के लिए प्रयास कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

पीपीगंज थानाक्षेत्र के जंगल कौड़िया के मोहम्मदपुर टोला परसौना के रहने वाले नंदकिशोर निषाद का 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस निषाद 5 दिनों से लापता था. प्रिंस निषाद का शव 28 सितंबर (सोमवार) की देर शाम  चिलुआताल थानाक्षेत्र के महेसरा शेखपुरवा गांव के पास चिलुआताल में मिला. शव पानी में रहने के वजह से पूरी तरह से सड़ गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने कपड़ों से शव की पहचान प्रिंस निषाद के रूप में की.

पिता ने हत्या का आरोप लगाया 

प्रिंस के पिता नंदकिशोर निषाद ने लव-अफेयर में हत्या का आरोप लगाया है. नंदकिशोर ने बताया कि प्रिंस उनका इकलौता बेटा था. उनकी पत्नी लक्ष्मीना देवी बेटे प्रिंस और बेटी शालिनी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा-मोहरीपुर में किराए का मकान लेकर रहते थे. प्रिंस शहर के बेतियाहाता स्थित मोमेंटम कोचिंग संस्थान में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह 23 सितंबर को सुबह 8:00 बजे कोचिंग में महीने में एक बार होने वाला टेस्ट देने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

23 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई थी

जब 23 सितंबर को देर शाम तक प्रिंस घर वापस नहीं लौटा तो पिता नंदकिशोर निषाद ने चिलुआताल थाने में तहरीर देकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रिंस निषाद के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो अंतिम लोकेशन पीपीगंज में मिली. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. घरवालों ने   पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर शव की पचाहन की. नंदकिशोर के मुताबिक 11वीं कक्षा में बेटे के साथ पढ़ने वाली छात्रा उसे कॉल कर उससे बातचीत करती थी. पुलिस जांच में भी छात्र के एक लड़की से बात करने की पुष्टि हुई है. नंदकिशोर ने प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने वाली छात्रा, उसके भाई और माता-पिता के साथ एक सहपाठी के खिलाफ तहरीर देकर हत्‍या का आरोप लगाया है.

लव-अफेयर में हत्या का आरोप 

मृतक प्रिंस निषाद के पिता नन्दकिशोर निषाद ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की एक लड़की से लव-अफेयर में हत्या की गई है. क्लास 11 की एक लड़की उससे बात करती थी. वह हाथ जोड़कर बोले उनके बेटे की हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वह उनका इकलौता बेटा था. वह रोते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में उनके बेटे की अपहरण के बाद हत्या हो जा रही है. अब वह कैसे जी पाएंगे? उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया के मोहम्मदपुर टोला परसौना निवासी नंदकिशोर चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवा मोहरीपुर मुख्य चौराहे के पास किराए के मकान में रहते हैं. वह मेडिकल स्टोर चलाते हैं. परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मीना, बेटा प्रिंस और बेटी शालिनी साथ रहती थी. उन्होंने बताया कि उनका बेटा प्रिंस 10वीं में स्कूल टॉपर था. उन्होंने कैंट थानाक्षेत्र के बेतियाहाता में कोचिंग में कॉल करके पूछा तो बताया गया कि वह कोचिंग सेंटर नहीं गया था. जबकि उस दिन उसकी परीक्षा थी. उन्होंने उसके दोस्तों और अपनी रिश्तेदारी में कॉल कर पूछा, लेकिन प्रिंस का कोई पता नहीं चला.

चार लोगों से पूछताछ जारी 

चिलुआताल पुलिस ने 28 सितंबर (सोमवार) देर रात 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. गोरखपुर के कैंपियरगंज सर्किल के सीओ अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि 17 वर्षीय बच्‍चा 23 सितंबर को सुबह घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. परिजनों ने इस मामले में चिलुआताल थाने में तहरीर दी थी. बच्‍चे की बरामदगी के लिए सारी टीमों को लगा दिया गया था. बच्‍चे की बरामदगी के लिए मुकदमा पंजीकृत करके बच्‍चे की बरामदगी के लिए टीम के साथ सर्विलांस टीम को लगा दिया गया था. 

इस मामले में सभी पहलू पर जांच कर रहे हैं. जो भी संभावना है, उस पर जांच करके कार्रवाई की जा रही है. इसमें अभी जो संदिग्‍ध लोग हैं, जिनके नाम आए हैं उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस हिरासत में 4 संदिग्‍ध लोगों को लेकर सभी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है.

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Published at : 30 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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