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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा

अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा

ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव से कहा था कि धनराज नथवानी को सांसद बना दें क्योंकि उनके पिता परिमल नथवानी बीजेपी के सहयोग से सांसद हैं, उनके बेटे को वहां नहीं भेज सकते थे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में सियासी संग्राम तेज हो गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े उद्योगपति धनराज नथवानी को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जो जनता के लिए हैरान करने वाला कदम था. अब इसको लेकर सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अलग ही बयान दे दिया है. उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का जिक्र कर दावा कर दिया कि अखिलेश ने बीजेपी के कहने पर ही नथवानी को सपा से उम्मीदवार बनाया. ऐसा न करने पर जेल भेजने की धमकी भी दी. ओपी राजभर का यह बयना अब चर्चा का विषय बन गया है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नेता हैं. धनराज नथवानी के पिता परिमल नथवानी चार बार बीजेपी से राज्यसभा सांसद हो गए हैं, अब बेटे को तो वहां बनवा नहीं पाएंगे. इसलिए बीजेपी के नेताओं से कहा कि अखिलेश यादव को कह दो हमारे बेटे को सांसद बनवा दें. अखिलेश ने बना भी दिया. बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट उनको दे दिया."

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'BJP ने अखिलेश से कहा, पर्चा भरोगे तो जेल जाओगे'- ओपी राजभर

इतना ही नहीं, राजभर ने बड़ा दावा करते हुए यह भी कह दिया कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीबीआई मामले में जेल भेजने की धमकी दी और धनराज नथवानी को सांसद बनवा दिया. राजभर ने कहा, "अखिलेश यादव बहुत उछल रहे थे कि हम ऐसा प्रत्याशी ले आएंगे कि पूरा देश बौखला जाएगा. फिर टांय-टांय फिस्स हो गए. पर्चा तक नहीं भरा. उन्होंने ऐसा किसके कहने पर किया? बीजेपी ने ही उन्हें कहा था कि पर्चा भरोगे तो सीबीआई की एफआईआर में तुम्हारा नाम है, सीधा जेल चले जाओगे. पर्चा-वर्चा न भरो चुपचाप धरना प्रदर्शन करो. फिर अखिलेश सनक कर धरना प्रदर्शन करने चले गए."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar BJP Akhilesh Yadav UP NEWS Dhanraj Nathwani Rajya Sabha Election 2026 
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