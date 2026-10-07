बस्ती, बलिया, जौनपुर के SP समेत 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. एक विज्ञप्ति के अनुसार 20 पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. आदेश के अनुसार, बस्ती के पुलिस अधीक्षक (SP) यशवीर सिंह का तबादला जौनपुर कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को बस्ती का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

इसके अलावा जौनपुर के SP कुंवर अनुपम सिंह को PAC मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है. वहीं गाजीपुर के SP ईराज राजा को बलिया का नया SP बनाया गया है और जालौन के SP विनय कुमार सिंह को गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है.

आदेश में मऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, आजमगढ़ और बरेली समेत कई जिलों के पुलिस कप्तानों में भी बदलाव किया गया है. मऊ के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में सर्वेश कुमार मिश्रा, गाजीपुर के बाद जालौन से आए विनय कुमार सिंह, जबकि मुजफ्फरनगर में सूरज कुमार राय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

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सुरेश चन्द्र रावत को मथुरा से जालौन भेजा

ए. सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, यूपी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. भगवान एस. श्रीवास्तव को तकनीकी सेवाओं के साथ अपराध विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा आलोक राज नारायण को हरदोई से मथुरा, पूर्णेन्दु सिंह को डीजीपी मुख्यालय से बागपत, मधुवन कुमार सिंह को आजमगढ़ से हापुड़ और सुरेश चन्द्र रावत को मथुरा से जालौन भेजा गया है.

