ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती, बलिया, जौनपुर के SP समेत 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

बस्ती, बलिया, जौनपुर के SP समेत 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इसमें बस्ती, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, हापुड़ और आजमगढ़ के कप्तान बदले गए हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 07 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. एक विज्ञप्ति के अनुसार 20 पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. आदेश के अनुसार, बस्ती के पुलिस अधीक्षक (SP) यशवीर सिंह का तबादला जौनपुर कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को बस्ती का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.  

इसके अलावा जौनपुर के SP कुंवर अनुपम सिंह को PAC मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है. वहीं गाजीपुर के SP ईराज राजा को बलिया का नया SP बनाया गया है और जालौन के SP विनय कुमार सिंह को गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है.   

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नैनीताल: कैंचीधाम में दर्शन के लिए कड़े होंगे नियम, DM-SSP को करना होगा यह काम
नैनीताल: कैंचीधाम में दर्शन के लिए कड़े होंगे नियम, DM-SSP को करना होगा यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा
अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कासगंज में BJP की पकड़ मजबूत, पटियाली में सपा का दबदबा, अमांपुर में कांटे की लड़ाई के संकेत
कासगंज में BJP की पकड़ मजबूत, पटियाली में सपा का दबदबा, अमांपुर में कांटे की लड़ाई के संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'

आदेश में मऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, आजमगढ़ और बरेली समेत कई जिलों के पुलिस कप्तानों में भी बदलाव किया गया है. मऊ के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में सर्वेश कुमार मिश्रा, गाजीपुर के बाद जालौन से आए विनय कुमार सिंह, जबकि मुजफ्फरनगर में सूरज कुमार राय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. 

अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा

सुरेश चन्द्र रावत को मथुरा से जालौन भेजा

ए. सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, यूपी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. भगवान एस. श्रीवास्तव को तकनीकी सेवाओं के साथ अपराध विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 

इसके अलावा आलोक राज नारायण को हरदोई से मथुरा, पूर्णेन्दु सिंह को डीजीपी मुख्यालय से बागपत, मधुवन कुमार सिंह को आजमगढ़ से हापुड़ और सुरेश चन्द्र रावत को मथुरा से जालौन भेजा गया है. 
 

Published at : 07 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
IPS Yogi Adityanath UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नैनीताल: कैंचीधाम में दर्शन के लिए कड़े होंगे नियम, DM-SSP को करना होगा यह काम
नैनीताल: कैंचीधाम में दर्शन के लिए कड़े होंगे नियम, DM-SSP को करना होगा यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा
अखिलेश ने जेल से बचने के लिए नथवानी को बनाया सांसद? BJP के सहयोगी का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कासगंज में BJP की पकड़ मजबूत, पटियाली में सपा का दबदबा, अमांपुर में कांटे की लड़ाई के संकेत
कासगंज में BJP की पकड़ मजबूत, पटियाली में सपा का दबदबा, अमांपुर में कांटे की लड़ाई के संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बिहार
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
इंडिया
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
CEC नियुक्ति कानून पर फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट? CJI बोले- 'विचार करेंगे'
बॉलीवुड
आइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक
'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का लुक, 'राजा दशरथ' के किरदार में लगे गजब
स्पोर्ट्स
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
भारत करेगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी? रेस में और 6 देश भी शामिल; आया IOA का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
विराट कोहली के बयान पर फलाहारी महाराज की प्रतिक्रिया, 'उनके घर 3 करोड़ रुपये...'
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
एग्रीकल्चर
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget