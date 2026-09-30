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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?

शिकारपुर में BJP की लगातार जीत, सपा की चुनौती, 2022, 2024 के आंकड़े 2027 के लिए क्या कहते हैं?

शिकारपुर विधानसभा सीट एससी बाहुल्य विधानसभा सीट है. जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 05:50 AM (IST)
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शिकारपुर सीट की विधानसभा संख्या 69 है. शिकारपुर विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले और बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा है.  शिकारपुर विधानसभा सीट पर अब तक आरएलडी एक भी बार चुनाव नहीं जीत पाई है. शिकारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और सपा के विधायक रह चुके हैं. शिकारपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1974 में विधानसभा चुनाव जीती थी. बीजेपी पहली बार 1991 में शिकारपुर विधानसभा सीट जीती.

बीजेपी 1991, 1993, 1996, 1997, 2002, 2017 और 2022 में शिकारपुर विधानसभा सीट पर चुनाव जीती. वहीं 2007 में बीएसपी पहली बार शिकारपुर में चुनाव जीती. 2012 में पहली बार सपा के मुकेश शर्मा विधायक बनें. फिलहाल शिकारपुर में बीजेपी के अनिल शर्मा विधायक हैं.

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2026 में एसआईआर के बाद शिकारपुर विधानसभा सीट पर 3,06,240 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर 3,40,887 मतदाता थे. एसआईआर के बाद शिकारपुर में 34,647 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनिल शर्मा विधायक बने. सपा ने आरएलडी गठबंधन के तहत शिकारपुर विधानसभा सीट आरएलडी को दी. आरएलडी ने किरणपाल सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ाया. बसपा ने रफीक और कांग्रेस ने जियाउर्रहमान को प्रत्याशी बनाया. 

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,13,855
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 58,172
3. बसपा- 37,358
4. कांग्रेस- 1,542

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की. बीजेपी के अनिल शर्मा ने आरएलडी के किरणपाल सिंह को लगभग 55 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 53.04 प्रतिशत और आरएलडी को 27.1 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 26 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 37 हजार वोट शिकारपुर में मिले. कांग्रेस 2022 में 2 हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को 15 हजार के आसपास जाट वोट नहीं मिले. इसके अलावा बीजेपी को जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया समेत गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिला. एससी समाज में भी बसपा वाले मूल वोट को छोड़कर बीजेपी के साथ एससी मतदाता गए. 

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी के साथ यादव मुस्लिम वोट एक साथ गए. जाट वोट लगभग 15 हजार की संख्या में आरएलडी को मिले. आरएलडी को पूरा जाट वोट शिकारपुर विधानसभा सीट पर नहीं मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर बसपा को सिर्फ एससी समाज का वोट मिला.

2022 में सपा और आरएलडी की राहें अलग हो गईं. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी साथ लड़े, कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया.

2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 99,734
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 54,053
3. बसपा- 30,296

2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर मतदान प्रतिशत 2022 की तुलना में कम रहा. 2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई. शिकारपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग 45 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को 30 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, जाट, और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट हासिल हुआ. बीजेपी से जो जाट वोट 2022 में कटा था, 2024 में शिकारपुर में वापस आ गया. बीजेपी को सामान्य वर्ग का भी पूरा वोट शिकारपुर विधानसभा सीट पर 2024 में मिला.

2024 में शिकारपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस-सपा गठबंधन को यादव और मुस्लिम वोट मिले. इसके अलावा लगभग 10 हजार एससी वोट बसपा से हटकर कांग्रेस की तरफ आए. लेकिन इसके अलावा और कोई वोट कांग्रेस और सपा गठबंधन को नहीं मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में शिकारपुर विधानसभा सीट पर बसपा को नुकसान हुआ. उसका एससी वोट का कुछ हिस्सा सपा-कांग्रेस गठबंधन की तरफ गया.

शिकारपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. एससी- 70 हजार
2. जाट- 37 हजार
3. मुस्लिम- 48 हजार
4. ब्राह्मण- 40 हजार
5. ठाकुर- 26 हजार
6. मीणा- 8 हजार
7. बनिया- 10 हजार
8. लोधी- 10 हजार
9. गिरी गोसाईं- 4 हजार
10. पाल- 10 हजार
11. यादव- 5 हजार
12. सैनी- 7 हजार
13. प्रजापति- 4 हजार
14. कश्यप- 2 हजार
15. जोगी- 2 हजार

शिकारपुर विधानसभा सीट एससी बाहुल्य विधानसभा सीट है. जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. अति पिछड़ी जातियों का वोट भी लगभग 40 हजार के आसपास है, मीणा वोट लगभग 15 हजार हैं. शिकारपुर विधानसभा सीट पर जाट और पंडित वोट निर्णायक भूमिका में हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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