कासगंज में BJP की पकड़ मजबूत, पटियाली में सपा का दबदबा, अमांपुर में कांटे की लड़ाई के संकेत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. ऐसे में हर जिले के चुनावी समीकरण को समझना जरूरी है. आज बात कासगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण, पिछले चुनावों के नतीजों, जातीय गणित और 2027 के संभावित मुकाबले की.

कासगंज जिले का चुनावी गणित

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी जीती और 1 विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कासगंज जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर सपा जीती. यानी दोनों ही चुनावों के नतीजे एक जैसे देखने को मिले.

कासगंज जिला कभी सपा का गढ़ रहा, लेकिन फिलहाल बीते कई चुनावों से बीजेपी ने कासगंज को अपने पक्ष में बहुत मजबूती से कस लिया है. कासगंज जिले की सभी सीटें एटा लोकसभा में आती हैं.

2009 लोकसभा चुनाव में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी एटा लोकसभा से निर्दलीय सांसद बन चुके हैं. एटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी चुनाव 1980 में जीती. 1989 में बीजेपी पहली बार एटा से लोकसभा का चुनाव जीती और फिर 1991, 1996, 1998 में बीजेपी ने लगातार लोकसभा चुनाव जीता. 1999 में समाजवादी पार्टी पहली बार एटा में अपना सांसद बना पाई. 1999 के बाद 2004 में सपा ने एक बार फिर एटा लोकसभा जीत ली.

लेकिन 2009, 2014, 2019 में सपा हारती रही. 2009 में कल्याण सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए. 2014 और 2019 में बीजेपी ने एटा में वापसी की और कल्याण सिंह के बेटे लगातार सांसद बने. लेकिन एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी को हरा दिया और सपा के देवेश शाक्य एटा से सिटिंग सांसद हैं. बसपा अब तक एक बार भी एटा लोकसभा नहीं जीत पाई है.

कासगंज जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं?

कासगंज जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं-

- कासगंज

- अमांपुर

- पटियाली

अब कासगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों का सीटवार चुनावी विश्लेषण समझते हैं.

कासगंज विधानसभा सीट

कासगंज सीट की विधानसभा संख्या 100 है. उत्तर प्रदेश की 100वीं नंबर की सीट कासगंज है. कासगंज विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य विधानसभा है. हालांकि यहां पर शाक्य और बघेल मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं. कासगंज विधानसभा सीट से कल्याण सिंह भी 1993 में विधायक रह चुके हैं.

कासगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1985 में जीत हासिल की. बीजेपी ने पहली बार 1991 में कासगंज विधानसभा सीट जीती और फिर 1993 और 1996 में बीजेपी ही जीती. लेकिन 1996 के बाद बीजेपी 2017 और 2022 में ही कासगंज विधानसभा सीट जीती.





वहीं कासगंज विधानसभा सीट पर सपा पहली बार 2002 और फिर 2012 में जीती. 2007 में बसपा भी यहां से चुनाव जीत चुकी है. हालांकि अगर विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि जो दल कासगंज विधानसभा सीट जीतता है, राज्य में उसकी सरकार बनती है.

एसआईआर के बाद कितने मतदाता?

2026 में एसआईआर के बाद कासगंज विधानसभा सीट पर 3,22,017 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट पर 3,70,728 मतदाता थे. एसआईआर के बाद कासगंज विधानसभा सीट पर 48,711 मतदाता कम हुए हैं.

2022 में किसे मिला था टिकट?

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के देवेन्द्र सिंह चुनाव जीते. सपा ने पूर्व विधायक मानपाल सिंह को टिकट दिया. बसपा ने मोहम्मद आरिफ और कांग्रेस ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट से बीजेपी और सपा दोनों ने ही लोधी समाज को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे

- बीजेपी- 1,23,410

- सपा- 77,145

- बसपा- 23,001

- कांग्रेस- 5,951

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के देवेन्द्र सिंह राजपूत चुनाव जीते. बीजेपी ने सपा के मानपाल सिंह को लगभग 46 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 23 हजार और कांग्रेस को 6 हजार के आसपास वोट हासिल हुए.

2022 में किसे किस जाति का वोट मिला?

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज सीट पर बीजेपी को लोधी, शाक्य, बघेल समाज का वोट एकतरफा मिला. इसके अलावा ठाकुर, पंडित और बनिया वोट भी बीजेपी के ही साथ गया. ओबीसी समाज में निषाद, प्रजापति समेत अति पिछड़ी जातियों का वोट भी बीजेपी को ही मिला. एससी समाज में बीजेपी को बाल्मीकि वोट भी मिले. हालांकि 10 हजार लोधी और थोड़ा ब्राह्मण-बनिया के वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ.

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा 10 हजार लोधी और 10 हजार अन्य ओबीसी की जातियों का वोट सपा के साथ गया. 2-3 हजार सामान्य वर्ग का वोट सपा को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में कासगंज सीट पर बसपा को सिर्फ एससी समाज में अपने कोर वोटर का वोट हासिल हो पाया. कांग्रेस को 2-3 हजार ब्राह्मण और 2 हजार के आसपास बनिया वोट मिला है.

2024 लोकसभा चुनाव में क्या बदला?

कासगंज विधानसभा सीट एटा लोकसभा का हिस्सा है. 2024 में एटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने राज भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था. यानी बीजेपी ने लोधी तो सपा ने शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा.

2024 लोकसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट के नतीजे

- बीजेपी- 1,13,678

- सपा- 90,238

- बसपा- 17,670

2024 लोकसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की ही जीत हुई. बीजेपी ने सपा को लगभग 23 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. हालांकि 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी-सपा के बीच हार-जीत का अंतर 23 हजार कम हो गया. 2022 विधानसभा चुनाव में सपा 46 हजार वोटों से कासगंज विधानसभा सीट हारी थी तो 2024 में सपा 23 हजार वोटों से कासगंज में विधानसभा हारी. बसपा को लगभग 17 हजार वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में कासगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी समाज का वोट पूरा मिला. लेकिन शाक्य समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिला. जबकि 2022 में शाक्य समाज का पूरा वोट कासगंज में बीजेपी के साथ गया था. इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों में लगभग 8-9 हजार वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ. बीजेपी को ठाकुर, पंडित और बनिया वोट एकमुश्त मिला. हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि 3-4 हजार ठाकुर वोट भी सपा प्रत्याशी को मिले. इसके अलावा एससी समाज में बसपा के मूल काडर वाला वोट छोड़कर बाकी सारा वोट बीजेपी को ही मिला. इसीलिए बीजेपी 23 हजार वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही.

2024 में कासगंज विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम वोट एकतरफा मिले. इसीलिए 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का वोट लगभग 13 हजार बढ़ गया. सपा को अति पिछड़ी जातियों का भी 6-7 हजार वोट हासिल हुआ. इसके अलावा एससी समाज में भी 5-6 हजार वोट सपा को मिले. कुछ क्षत्रिय वोट भी सपा को मिले.

2024 में कासगंज विधानसभा सीट पर बसपा को उसका मूल वोट मिला, लेकिन 5-6 हजार वोटों का नुकसान बसपा को हुआ.

कासगंज विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

अनुमानित जातीय आंकड़े इस प्रकार हैं-

- लोधी- 80 हजार

- एससी- 50 हजार

- यादव- 40 हजार

- मुस्लिम- 40 हजार

- शाक्य- 25 हजार

- बघेल- 20 हजार

- ठाकुर- 25 हजार

- ब्राह्मण- 11 हजार

- निषाद- 15 हजार

- नाई- 5 हजार

- बनिया- 18 हजार

- प्रजापति- 4 हजार

कासगंज विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है. लगभग 80 हजार लोधी मतदाता हैं. वहीं यादव और मुस्लिम मतदाता भी 80 हजार के आसपास हैं. यानी कासगंज विधानसभा सीट पर जीत की चाभी शाक्य, ठाकुर, बघेल और अति पिछड़ी जातियों के मतदाता के हाथ में है.

अमांपुर विधानसभा सीट

कासगंज विधानसभा सीट के बाद अब कासगंज जिले की अमांपुर विधानसभा सीट का चुनावी विश्लेषण.

अमांपुर सीट की विधानसभा संख्या 101 है. अमांपुर विधानसभा सीट कासगंज जिले और एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. अमांपुर विधानसभा सीट लोधी, एससी और शाक्य बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस विधानसभा सीट पर निषाद और ठाकुर मतदाता हार-जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती और 2024 में भी अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी.

1985 में कांग्रेस आखिरी बार अमांपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीती. उसके बाद से एक भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमांपुर से चुनाव नहीं जीत पाई. बीजेपी ने पहली बार 1991 में अमांपुर विधानसभा जीती. 1991 के बाद 1993, 1996, 2017 और 2022 में बीजेपी जीती. बसपा 2007 और 2012 में अमांपुर से विधानसभा सीट जीती है. लेकिन समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी अमांपुर से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है.

एसआईआर के बाद अमांपुर में कितने मतदाता?

2026 में एसआईआर के बाद अमांपुर विधानसभा सीट पर 2,91,072 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर 3,17,757 मतदाता थे. एसआईआर के बाद अमांपुर विधानसभा सीट पर 26,685 मतदाता कम हुए हैं.

2022 में किसे मिला था टिकट?

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिओम वर्मा चुनाव जीते. सपा ने सत्यभान शाक्य को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने सुभाष शाक्य और कांग्रेस ने दिव्या शर्मा को टिकट दिया. बीजेपी ने लोधी समाज तो सपा ने शाक्य समाज के नेता को टिकट दिया. बसपा ने भी शाक्य समाज से ही टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर के नतीजे

- बीजेपी- 96,377

- सपा- 53,048

- बसपा- 35,372

- कांग्रेस- 1,342

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिओम वर्मा विधायक बने. बीजेपी ने सपा के सत्यभान शाक्य को लगभग 43 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 35 हजार वोट मिले तो कांग्रेस डेढ़ हजार वोट भी नहीं ला पायी.

2022 में अमांपुर में किसे मिला किसका वोट?

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, निषाद, बघेल, ठाकुर, पंडित, बनिया और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट एक साथ मिला. इसके साथ ही एससी में बाल्मीकि समाज का वोट बीजेपी को गया. शाक्य वोटों का 40 फीसदी वोट भाजपा को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा लगभग 30 फीसदी शाक्य वोट सपा के साथ गया. लेकिन और कोई वोट सपा को नहीं मिला.





2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर के वोटों के साथ-साथ अन्य एससी मतदाताओं के वोट मिले. यही नहीं लगभग 30 फीसदी शाक्य मतदाता भी बसपा के साथ गए. कांग्रेस को जो भी मिला वो ब्राह्मण मतदाताओं का वोट था.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर का गणित

अमांपुर विधानसभा सीट एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में एटा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने राजू भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था. यानी 2022 की तरह बीजेपी से लोधी तो सपा से शाक्य प्रत्याशी ही 2024 में अमांपुर से रहे.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर के नतीजे

- बीजेपी- 86,522

- सपा- 81,733

- बसपा- 14,941

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने ही जीत हासिल की, लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी और सपा के बीच हार-जीत का अंतर बहुत ज्यादा घट गया. बीजेपी अमांपुर में सपा को लगभग 5 हजार वोटों से ही हरा पाई. जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर में बीजेपी ने सपा को लगभग 43 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हराया था. बसपा का वोट बहुत कम हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी और सामान्य वर्ग का वोट एकतरफा मिला. हालांकि बीजेपी को शाक्य वोट 2024 में बिल्कुल भी नहीं मिले. वहीं एससी में बाल्मीकि समाज का वोट 2024 में भी अमांपुर में बीजेपी को मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसीलिए सपा का 30 हजार वोट 2024 में अमांपुर में बढ़ गया. 2022 विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी शाक्य मतदाता भाजपा तो 30 फीसदी बसपा की तरफ गए थे. सपा को 2022 में मात्र 30 फीसदी ही शाक्य मतदाता मिले थे. लेकिन 2024 में शाक्य मतदाताओं की एकजुटता ने सपा को भाजपा से करीबी मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ. बसपा को अपने मूल कैडर का वोट तो मिला लेकिन किसी अन्य जाति बिरादरी का वोट बसपा को नहीं मिल पाया.

अमांपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

अनुमानित जातीय आंकड़े-

- लोधी- 60 हजार

- एससी- 52 हजार

- शाक्य- 45 हजार

- ठाकुर- 30 हजार

- मुस्लिम- 30 हजार

- निषाद- 25 हजार

- यादव- 25 हजार

- बघेल- 15 हजार

- ब्राह्मण- 12 हजार

- बनिया- 10 हजार

- नाई- 10 हजार

अमांपुर विधानसभा सीट पर लोधी मतदाता सबसे ज्यादा हैं. एससी मतदाता दूसरे नंबर पर हैं. मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर लगभग 55 हजार के आसपास हैं. अमांपुर विधानसभा सीट पर शाक्य, निषाद और ठाकुर मतदाता हार-जीत तय करते हैं.

ये तीनों मतदाता जब तक एक साथ बीजेपी के साथ रहते हैं, तो अमांपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत रहती है लेकिन अगर तीनों में से एक भी जाति सपा की तरफ जाती है तो सपा तगड़ी लड़ाई में पहुंच जाती है. 2027 विधानसभा चुनाव में अमांपुर में कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है.

पटियाली विधानसभा सीट

अमांपुर विधानसभा सीट के बाद अब कासगंज जिले की पटियाली विधानसभा सीट का चुनावी विश्लेषण.

पटियाली सीट की विधानसभा संख्या 102 है. पटियाली विधानसभा सीट कासगंज जिले और एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. पटियाली विधानसभा सीट 2017 में बीजेपी जीती थी. 2022 में सपा ने जीत हासिल की और 2024 में भी पटियाली विधानसभा सीट से सपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी. पटियाली विधानसभा सीट मुस्लिम, ठाकुर और शाक्य बाहुल्य विधानसभा सीट है.

1989 में कांग्रेस आखिरी बार पटियाली में विधानसभा चुनाव जीती थी. बीजेपी पहली बार 1991 में पटियाली से विधानसभा सीट जीत पाई. 1993, 2000 और 2017 में भी पटियाली से बीजेपी चुनाव जीती. सपा पटियाली में पहली बार 1996 में विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद 2012, 2022 में पटियाली से सपा जीत पाई. 2002 और 2007 में पटियाली से बसपा भी विधानसभा चुनाव जीत चुकी है.

एसआईआर के बाद पटियाली में कितने मतदाता?

2026 में एसआईआर के बाद पटियाली विधानसभा सीट पर 3,23,099 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त पटियाली विधानसभा सीट पर 3,62,617 मतदाता थे. एसआईआर के बाद पटियाली विधानसभा सीट पर 39,518 मतदाता कम हुए हैं.

2022 में किसे मिला था टिकट?

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट से सपा की नादिरा सुल्तान विधायक बनीं. बीजेपी ने ममतेश शाक्य को टिकट दिया. बसपा ने नीरज मिश्रा और कांग्रेस ने इमरान अली को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली के नतीजे

- सपा- 91,958

- बीजेपी- 87,957

- बसपा- 30,626

- जनादीप दल- 2,225

- कांग्रेस- 1,251

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट से सपा की नादिरा सुल्तान चुनाव जीतीं. सपा ने बीजेपी को लगभग 4 हजार वोटों के कम अंतर से हराया. बसपा को लगभग 30 हजार वोट मिल गए. कांग्रेस के उम्मीदवार को जनादीप दल से भी कम वोट मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम और यादव वोट एक साथ मिले. इसके अलावा कुछ बघेल और कोरी समाज का वोट सपा को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य, ठाकुर, पंडित, बनिया, निषाद, बघेल और अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज का पूरा वोट मिला और लगभग 5 हजार ब्राह्मण मतदाता भी बसपा के साथ गए.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली का गणित

पटियाली विधानसभा सीट एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 में एटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने राजू भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली के नतीजे

- सपा- 1,12,940

- बीजेपी- 69,842

- बसपा- 14,303

2024 लोकसभा चुनाव में भी पटियाली विधानसभा सीट से सपा की जीत हुई लेकिन 2024 में सपा के जीत का अंतर 2022 से बहुत ज्यादा रहा. 2024 में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा ने बीजेपी को लगभग 42 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम मतदाता एक साथ मिल गए. इसीलिए सपा ने अपनी बढ़त 5 हजार से बढ़ाकर 42 हजार कर ली. 2022 में सपा को शाक्य मतदाता नहीं मिले थे लेकिन 2024 में सपा को पटियाली में शाक्य मतदाता मिले. सपा को 5-6 हजार एससी समाज का वोट भी मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य वोट नहीं मिले. बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया, निषाद, लोधी और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. लेकिन शाक्य वोट ना मिलने से बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ गई.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर बसपा को अपने मूल कैडर के वोट मिले लेकिन 7-8 हजार वोटों के नुकसान के साथ.





पटियाली विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

अनुमानित जातीय आंकड़े-

- मुस्लिम- 75 हजार

- ठाकुर- 54 हजार

- एससी- 45 हजार

- यादव- 38 हजार

- शाक्य- 36 हजार

- निषाद- 15 हजार

- ब्राह्मण- 15 हजार

- बनिया- 10 हजार

- बघेल- 22 हजार

- लोधी- 8 हजार

- राठौर- 5 हजार

- नाई- 5 हजार

पटियाली विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस सीट पर मुस्लिम यादव का वोट लगभग 1 लाख से ज्यादा है. लेकिन ठाकुर वोट दूसरे नंबर पर है. ठाकुर, पंडित और बनिया का वोट लगभग 80 हजार के करीब है. इस विधानसभा सीट पर शाक्य, निषाद और बघेल समाज के वोट हार-जीत तय करते हैं.