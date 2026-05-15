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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: स्पोर्ट्स हब बनाने में जुटी सरकार, बेहतरीन सुविधाओं से संवरेंगी पूर्वांचल की खेल प्रतिभाएं

गोरखपुर: स्पोर्ट्स हब बनाने में जुटी सरकार, बेहतरीन सुविधाओं से संवरेंगी पूर्वांचल की खेल प्रतिभाएं

गोरखपुर की उपलब्धियों की फेहरिस्त में सबसे महत्वपूर्ण नाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जुड़ने जा रहा है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 15 May 2026 11:01 AM (IST)
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खेल सुविधाओं के ढांचागत विकास को सतत बढ़ावा देकर योगी सरकार गोरखपुर को स्पोर्ट्स हब बनाने में जुटी है. पिछले कुछ सालों में गोरखपुर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुदृढ़ता आई है और नव विकास हुआ है. यहां के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में शानदार सुविधाएं मुहैया कराकर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है. तो साथ ही राजेंद्र नगर के भाटी विहार में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिल चुकी है.

सहजनवा में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिता की सुविधा दे रहा है, तो रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का तेजी से कायाकल्प जारी है. वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिये रामगढ़ताल जल क्रीड़ा की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए नया मंच बन गया है. इन सबके बीच सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जुड़ने जा रही है. इस स्टेडियम के बन जाने पर गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के लिए भी तैयार हो जाएगा. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प इस स्तर पर किया जा रहा है कि आने वाले समय में यहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नई श्रृंखला तैयार हो सके. इस सिलसिले में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनरोद्धार शुरू हुआ तो साथ ही कई नए खेल प्लेटफॉर्म का विकास हुआ. योगी सरकार ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का करीब 10 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार कराने के बाद यहां के एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान पर अत्याधुनिक पैवेलियन के निर्माण के लिए 22.22 करोड़ रुपये की धनराशि दी. इस पैवेलियन का काम अंतिम दौर में है. योगी सरकार गोरखपुर में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी आधुनिकीकरण करा रही है. इस पर 47.42 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और वर्तमान में निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है. 

सीएम योगी ने गोरखपुर को खेल क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कई नए उपहार भी दिए हैं. इसके तहत जंगल कौड़िया में 10.16 करोड़ रुपये की लागत से महंत अवेद्यनाथ स्टेडियम बनवाया गया है. जबकि सहजनवा में 10.43 करोड़ रुपये से मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का विकास किया गया है. इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के भाटी विहार (राजेंद्र नगर) में 5.96 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. गुलरिहा क्षेत्र में भी करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना प्रस्तावित है. जबकि राप्ती नगर विस्तार क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स सिटी भी बननी है.

अब गोरखपुर की उपलब्धियों की फेहरिस्त में सबसे महत्वपूर्ण नाम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जुड़ने जा रहा है. करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. इस स्टेडियमके निर्माण से न केवल पूर्वांचल के क्रिकेट प्रेमियों का सपना साकार होगा, बल्कि यहां अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन भी संभव हो सकेगा. यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पिच, पैवेलियन, फ्लड लाइट से लैस होकर इसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा.

देश के लिए नए स्पोर्ट्स चैंपियंस तैयार करने की नर्सरी बनेगा गोरखपुर : रविकिशन

सांसद रविकिशन शुक्ल के मुताबिक गोरखपुर का स्पोर्ट्स हब बनना केवल खेल तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास न केवल युवाओं को नशे और गलत रास्तों से दूर रखेगा, बल्कि देश के लिए नए 'चैंपियंस' तैयार करने की नर्सरी भी बनेगा. सांसद का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और बेहतर स्टेडियमों के कारण यहां खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

Published at : 15 May 2026 11:01 AM (IST)
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UP NEWS Gorakhpur News
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