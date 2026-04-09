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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार, जल्द होगा शुरू, जाम से मिलेगी राहत

गोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार, जल्द होगा शुरू, जाम से मिलेगी राहत

Gorakhpur News In Hindi: . राप्ती नदी पर बने पुराने पुल का अनुरक्षण कार्य पूरा होते ही नवनिर्मित फ्लाईओवर को भी नौसढ़ से पैडलेगंज तक सीधे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा. इससे जाम से राहत मिलेगी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 09 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यातायात सुगमता को नई ऊंचाई देने वाले पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर पर जल्द ही वाहन फर्राटा भरने लगेंगे. इसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है और लोकार्पण को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है. राप्ती नदी पर बने पुराने पुल का अनुरक्षण कार्य पूरा होते ही नवनिर्मित फ्लाईओवर को भी नौसढ़ से पैडलेगंज तक सीधे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा. जबकि फ्लाईओवर से होकर देवरिया बाईपास की तरफ जाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. इस मार्ग पर कनेक्टिंग फोरलेन फ्लाईओवर का काम अभी जारी है.

गोरखपुर का पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर, मजबूत रोड कनेक्टिविटी और आवागमन सुगमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है. नौसढ़-पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी से अधिक लंबाई वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 429.49 करोड़ रुपये की लागत आ रही है.

99 फीसदी कार्य पूरा

कार्यदायी संस्था सेतु निगम के अनुसार फ्लाईओवर की सीधी लंबाई वाले हिस्से में निर्माण 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. फिनिशिंग का कुछ काम शेष है और उसे भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है. यह फ्लाईओवर जल्द ही जनता की सेवा में समर्पित होने जा रहा है.

शहरवासियों को जाम से मिलेगी राहत

सिक्सलेन फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू होने के बाद इस रूट पर प्रतिदिन होने वाली भारी भीड़ और जाम से अब स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वाले यात्रियों को निजात मिलेगी. लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और प्रयागराज से आने वाले यात्रियों को शहर के भीतर प्रवेश करने या शहर से होकर महराजगंज, देवरिया या कुशीनगर जाने में समय की काफी बचत होगी.

यहां बता दें कि गोरखपुर में आम जनता के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट इस समय पाईपलाइन में हैं, इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी सरकार को जाता है. लगातार शहर में विकास कार्य जारी हैं. यही नहीं औद्योगिकीकरण भी होने से इस पूरे क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ा है.

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Published at : 09 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Six Lane Flyover
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