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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: महोबा में नवविवाहित युवक ने लगाई फांसी, शादी के 10 महीने बाद शारीरिक कमजोरी से था परेशान

Mahoba News: महोबा में नवविवाहित युवक ने लगाई फांसी, शादी के 10 महीने बाद शारीरिक कमजोरी से था परेशान

Mahoba News In Hindi: शादी के महज 10 माह बाद ही युवक शारीरिक कमजोरी और मानसिक हताशा का शिकार हो गया था. इलाज के बावजूद बीमारी के तनाव ने उसे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 09 Apr 2026 07:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में 28 वर्षीय नवविवाहित युवक शारीरिक कमजोरी से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शादी के महज 10 माह बाद ही युवक शारीरिक कमजोरी और मानसिक हताशा का शिकार हो गया था. इलाज के बावजूद बीमारी के तनाव ने उसे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया. युवक की मौत के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरूआती जांच में पुलिस आत्महत्या के एंगल से ही जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर थाना क्षेत्र के भंडरा गांव में  रहने वाले 28 वर्षीय अजय अहिरवार का शव जब घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटका मिला, तो खुशियों वाले घर में मातम छा गया. अजय की शादी महज 10 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली सुनीता से हुई थी. शादी के शुरुआती दिन किसी फिल्मी सपने की तरह थे. दोनों पति-पत्नी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपना प्यार जाहिर करते थे, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी को अचानक किसी की नजर लग गई.

शादी के बाद अचानक कमजोरी आ गयी

मृतक के पिता राजकुमार ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद अजय शारीरिक रूप से कमजोरी का शिकार हो गया. यह बीमारी अजय के लिए केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक घाव बन गई. पिता राजकुमार बताते हैं कि अजय हरियाणा में मजदूरी करता था और परिवार का सहारा था. बीमारी का पता चलने पर उसका इलाज एक वैद्य के पास कराया जा रहा था, जिससे उसे सुधार भी महसूस हो रहा था. लेकिन अजय अंदर ही अंदर इस बात से टूट चुका था.

घर पर कोई नहीं था मौजूद

घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, पिता अपनी बहू को मायके छोड़ने गए थे. सूने घर में अजय ने मौत का रास्ता चुन लिया. जब पिता घर लौटे तो बेटे को फंदे पर लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. महज 10 महीने के भीतर ही सुनीता का सुहाग उजड़ गया है और उसका रो-रोकर बुरा हाल है.

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Published at : 09 Apr 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Suicide News UP NEWS Mahoba News
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