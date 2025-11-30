'बाजार गया बच्चा हुआ गायब', जनता दर्शन में छलका महिला का दर्द तो CM योगी ने दिया मदद का आश्वासन

गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंची अंबेडकर नगर की महिला अपना दर्द बताते हुए भावुक हो गई. महिला ने मुख्यमंत्री से बताया कि उसका बच्चा साइकिल से बाजार गया था और गायब हो गया. उसका कहीं पता नहीं चल रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महिला का बच्चा ढूंढने के सख्त निर्देश दिए.

उन्होंने महिला को आश्वस्त किया कि उसका बच्चा जरूर मिल जाएगा. जनता दर्शन में अंबेडकरनगर से आई एक महिला ने बाजार गए अपने बच्चे के साइकिल सहित गायब होने की पीड़ा बताई. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रकरण को संवेदनशीलता से लिया जाए और बच्चे का पता लगाने को जरूरी कदम उठाए जाएं.

भूमाफियाओं पर सख्त दिखें सीएम योगी

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने प्रवास के तीसरे दिन रविवार 30 नंवम्बर को सुबह 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं पर सख्त दिखे. उन्होंने जनता दर्शन में आई महिला को आश्वस्त किया कि उनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा.

जनता दर्शन में कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर सीएम योगी ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर यदि कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे ठीक से सबक सिखाया जाए. गरीब की जमीनों पर दबंग या माफिया का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

गंभीर की इलाज के लिए सीएम ने दिलाया मदद का भरोसा

मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए. गंभीर बीमारियों के इलाज की मदद के लिए आए लोगों को मुख्यमंत्री ने मदद का पूरा भरोसा दिलाया. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी.

जनता दर्शन में इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाए.

'सीएम योगी ने बच्चों को किया दुलार'

एक महिला द्वारा किडनी के इलाज में डायलिसिस कराने की जरूरत और उसके लिए धनराशि न होने की बात कहने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि डायलिसिस के लिए पैसे की व्यवस्था कराई जाए. उन्होंने महिला को यह कहते हुए भरपूर आत्मीय संबल दिया, ‘घबराओ मत उपचार की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी.’ योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में परिजनों के साथ बच्चों पर खूब प्यार-दुलार बरसाया. बच्चों को चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.