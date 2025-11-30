यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी

भारत के चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जारी SIR प्रक्रिया में कर्मचारियों को बड़ी समय-सीमा एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है. अब चार दिसंबर की बजाय SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख अब 11 दिसंबरहोगी. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बाकी जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही थी, उन सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नया आदेश जारी किया है.

चुनाव आयोग के इस कदम का कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी धन्यवाद दिया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों SIR प्रक्रिया के कथित दबाब के चलते कई BLO की मौत भी होने का दावा है.

इन राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) उत्तर प्रदेश के साथ ही छतीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, केरल में जारी है. कई जगह समय सीमा को लेकर आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे. उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां सबसे ज्यादा 403 विधानसभाएँ हैं. यहां कमर्चारी संगठनों ने भी आयोग से समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी. जिस पर आयोग ने न सिर्फ एक सप्ताह की समय सीमा बढाकर अब 11 दिसम्बर कर दी है. इसके साथ ही BLO कार्य में लगे कमर्चारियों का वेतन दोगुना कर दिया है.

बता दें कि शनिवार को अआदेश में चुनाव आयोग ने BLO की सैल्रू सालाना 6000 से बढाकर 12000 हजार कर दी है. इसके साथ ही सुपरवाइजर की सैलरी भी 12000 से बढाकर 18000 रुपए कर दी है.

यूपी में अब तक पांच BLO की मौत

SIR प्रक्रिया के बीच अलग अलग शहरों में पूरे यूपी में पांच BLO की मौत हो चुकी है. सभी के परिजनों ने SIR का दबाब होने की बात कही है. यही नहीं शनिवार देर रात मुरादाबाद में एक BLO ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. जिस पर विपक्षी दलों ने आयोग और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं.