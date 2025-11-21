गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद

Gorakhpur News: फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलती दिखी, जिसके चलते दमकल विभाग को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी. दमकलकर्मी कई दिशाओं से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 21 Nov 2025 01:19 PM (IST)
गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा सेक्टर-15 में स्थित रुंगटा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (रिफाइनरी यूनिट) में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग भड़क उठी. रिफाइंड ऑयल बनाने वाली इस फैक्ट्री में ज्वलनशील केमिकल और तेल भंडारण के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. इस हादसे के बाद पूरा इलाका घने काले धुएं से ढक गया और कई किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई देने लगा.

वहीं आग की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ज्ञानेंद्र नाथ, गीडा थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल और दमकल विभाग की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. डीएम और एसपी खुद मौके पर डेरा डाले हुए हैं और राहत-बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. तेज आग को देखते हुए लखनऊ और बस्ती से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियां और पानी के टैंकर बुलाए गए.

आग लगने के समय फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि फैक्ट्री में रखे कच्चे माल, तैयार माल और मशीनरी को भारी नुकसान होने की आशंका है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. फायर ब्रिगेड के जवान कई दिशाओं से आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल और सॉल्वेंट जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने से आग बार-बार भड़क रही है.

अधिकारियों का कहना है कि आग को पूरी तरह काबू करने में अभी कई घंटे लग सकते हैं. पुलिस ने फैक्ट्री के 500 मीटर दायरे में सुरक्षा घेरा बना दिया है और आम लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सभी संसाधन लगा दिए गए हैं और स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है, आग लगने के सटीक कारणों की जांच आग बुझने के बाद ही की जाएगी.

Published at : 21 Nov 2025 01:18 PM (IST)
