रिक्शा चालक संगम लाल की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने झांसी से नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने एक महीने पुराने रिक्शा चालक संगम लाल हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिसमे पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को झांसी के बबीना से गिरफ्तार किया है. आरोपी ग्यारहवीं का छात्र है. उसने अपना जुमर क़ुबूल कर लिया है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रिक्शाचालक अयोध्या दर्शन के दौरान उसे सूनसान जगह ले जाकर अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाना चाहता था. जिस पर जबाबी हमले में रिक्शा चालक की मौत हो गयी.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि 26/27 अगस्त की रात मृतक रिक्शा चालक संगम लाल के भाई सत्यनारायण ने थाना नबाबगंज पुलिस को सूचना दी उनका भाई संगम लाल ई रिक्सा चलाने अयोध्या गये थे, जिनका शव गांव के बाहर शिवान (जंगल झाड़ी) मे पड़ा है. सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया. मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया.

एसपी विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए. साथ ही कई टीमों को हत्या के खुलासे के लिए लगाया गया.

सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस से हुआ खुलासा

पुलिस ने टीमों ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले और उस वकत एक्टिव लोकेशन पर मोबाइल नम्बर परखे. जब पुलिस कन्फर्म हो गयी तो नाबालिग हत्यारोपी को बबीना झांसी से गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशादेही पर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर ही सड़क के किनारे झाड़ी में फेंका मृतक का पर्स बरामद हुआ है जिसमे आधार कार्ड मौजूद है.

इस वजह से की हत्या

पुलिस पूछताछ में में आरोपी किशोर ने बताया कि वह जनपद झांसी में एक विद्यालय में ग्यारवीं का छात्र है. बीते 26 अगस्त को वो अकेला अयोध्या उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन से राममंदिर दर्शन हेतु रात्रि लगभग 11 बजे अयोध्या आया था. जिसका दर्शन हेतु पास प्रातः 3 बजे का था. अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात ई-रिक्शा चालक संगम लाल से हुई जिसने उसे अपने रिक्शा में बैठा लिया. रिक्शा चालक द्वारा उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने हेतु दबाव डालते हुए यह कहने लगा कि यह मेरा गांव है तुम वापस यहां से अपने घर नही जा पाओगे.

इसी बात को लेकर उन दोनों में हाथापाई हुई और रिक्शा चालक के गले में पड़े गमछे से गला कसकर युवक द्वारा उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद उसने मृतक का पर्स झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया.

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पूरी घटना का खुलासा किया गया है. पुलिस के पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि रिक्शाचालक उससे अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाना चाहता था, जिस पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और संगमलाल को गला घोंटकर मार दिय. आरोपी को किशोर नयायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.