लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में लगा सीएम योगी का पोस्टर, लिखा है I Love Bulldozer

उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है. जिसके जवाब में अब राजधानी लखनऊ में 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' के पोस्टर लगाए हैं. ये पोस्टर बीजेपी नेता ने लगाए हैं, ऐसे में प्रदेश में अब एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है.

राजधानी लखनऊ के कई चौराहों और मुख्य मार्गों पर ये होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं. ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाए हैं. जिसके जरिए उन्होंने सीएम योगी के प्रति अपने समर्थन को दिखाने की कोशिश की है.

लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगे पोस्टर

इन पोस्टरों में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई हैं जबकि दूसरी तरफ बुलडोजर और ख़ुद बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी की तस्वीर है. इस पोस्टर पर इन तस्वीरों के साथ लिखा है- 'आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी' और आई लव "बुलडोजर"

ये होर्डिंग्स राजधानी लखनऊ के सभी प्रमुख स्थानों जैसे वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगाए गए हैं. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होना शुरू हो गई हैं. लोग इसे 'आई लव मोहम्मद' के जवाब के तौर पर देख रहे हैं.

इस मामले पर बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी का कहना है कि जब से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है क़ानून व्यवस्था बेहतर हुई हैं. यूपी के लोग उनसे बहुत प्यार करते है, योगी राज में अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा हैं.

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल

बता दें कि यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है. इस बीच शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद जबरदस्त बवाल हो गया था. इस दौरान भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाई दिया. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ये पोस्टर लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

