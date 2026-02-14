हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची की नोच-नोच कर ले ली जान

गोंडा में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची की नोच-नोच कर ले ली जान

Dog Bite In Gonda: गोंडा में आवारा कुत्तों ने 5 साल की बच्ची की नोच-नोच कर जान ले ली. कुत्तों के हमले में मासूम बुरी तरह जख्मी हो गई थी, अस्पताल ले जाते वक्त मासूम ने दम तोड़ दिया.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Feb 2026 09:44 PM (IST)
About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Published at : 14 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Gonda News UP NEWS
