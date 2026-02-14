गोंडा में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची की नोच-नोच कर ले ली जान

गोंडा में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, यहां पांच साल की मासूम बच्ची को दो आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर जान ले ली. बच्ची के चेहरे, हाथ और पूरे शरीर पर जगह-जगह कुत्ते के काटने के निशान थे, बच्ची की चीख और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर परिवार वाले दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे. किसी तरह कुत्ते को हाथ से भगाया.

बताया गया कि, कुत्तों के हमले में घायल बच्ची को परिवार वाले गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर बेहतर इलाज के लिए गोंडा जिला अस्पताल के रेफर कर दिया. जहां रास्ते में ही मासूम की मौत हो गई.

कुत्तों ने मासूम बच्ची को बुरी तरह नोचा

जानकारी के अनुसार, माधवगंज कल्याण नगर के रहने वाले विशुन लाल के दो बेटियां हैं. इनमें बड़ी बेटी 5 साल की मुस्कान थी. छोटी बेटी 4 साल की महक है. विशुन मुंबई में रहकर प्राइवेट जॉब करते हैं. शनिवार को मुस्कान टॉयलेट के लिए घर से बाहर गई थी. तभी 2 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. उसे बुरी तरह नोच डाला.

घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी मासूम

परिवार के लोगों ने बताया कि, मासूम की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. तब तक मुस्कान गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. वह घर के बाहर पड़ी तड़प रही थी. उसका पैर हिल रहा था. हाथ में भी मूवमेंट हो रही थी. जमीन पर बच्ची के चारों ओर खून ही खून था.

आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग

वहीं घटना के बाद से ग्रामीण और परिजन दोनों आवारा कुत्तों को ढूंढने में लगे हुए हैं, ग्रामीणों को डर है कि कहीं वह दोनों कुत्ते किसी अन्य मासूम को अपना शिकार ना बना ले. परिजन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस कुत्ते को पकड़वाया जाए ताकि किसी बच्चे को यह कुत्ता काटना सके.