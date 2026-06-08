INDIA Bloc Meeting पर योगी के मंत्री का तंज- सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे, इनसे फायर होगा?
INDIA Bloc Meeting Today in Delhi: लोकसभा चुनाव के करीब 1 साल बाद दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होगी. इस बैठक से पहले योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है.
साल 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के करीब 1 साल बाद इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी. इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत 21 और दल शामिल होंगे.
इस बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने तीखा तंज कसा है. उन्होंने इंडिया अलायंस के दलों को दगा हुआ कारतूस करार दिया है.
योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कहा, 'जितने लोग जुट रहे हैं, सब दगे हुए कारतूस हैं महाराज. आप बताओ, बंगाल में चुनाव हार गए, दगे हुए कारतूस, TMC. समाजवादी पार्टी, दगे हुए कारतूस. राजस्थान में कांग्रेस, जितने लोग जुट रहे हैं, सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं. तो दगे हुए कारतूस इकट्ठा करके फायर करेंगे, फायर होगा? कभी नहीं हो सकता है.
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'समाजवादी पार्टी के अलावा किस पार्टी का जनाधार...'
राजभर ने कहा करि उनका गठबंधन बेमिसाल है. उनके गठबंधन में जितने लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो समाजवादी पार्टी के अलावा किस पार्टी का जनाधार है? कांग्रेस के पास दो सीट बची हैं, एक तो समाजवादी पार्टी की कृपा से प्रतापगढ़ है.'
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बता दें दिल्ली में 8 जून को इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक शुरू होगी. जिसमें गठबंधन के 23 सियासी दलों के नेता एकजुट होंगे. करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर रहे हैं. इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की मजबूत रणनीति तैयार करना है. इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी से ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे.