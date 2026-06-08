Help Me...Help Me! वाराणसी में पढ़ाई करके लौट रहीं छात्राओं से छेड़खानी; आरोपी युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद भी अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं. वाराणसी के शिवपुर में हुई एक घटना के बाद कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के बीच चर्चा में है. दरअसल वाराणसी के शिवपुर से पढ़ाई करके लौट रही छात्राओं के साथ स्कूटी सवार दबंग युवक ने कुछ ऐसी हरकत की जिसके बाद छात्राएं पूरी तरह सहम उठी. हेल्प मी हेल्प मी करके छात्राएं चीखने लगी, इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी यशवंत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

आरोपी की हरकत से सहम गई छात्राएं

वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक जिसका नाम यशवंत बताया जा रहा है वह पढ़ाई करके लौट रही छात्राओं का पीछा कर रहा है, उनको जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाने का प्रयास कर रहा है. इतना ही नहीं उसकी हरकत से डरी सहमी छात्राएं हेल्प मी हेल्प मी करके चीखती नजर आ रही हैं. इसके बाद भी युवक के चेहरे पर शिकन नहीं थी. दिन दहाड़े युवक की इस हरकत के बाद छात्राएं पूरी तरह असहाय नजर आ रहीं थीं. इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इसका संज्ञान लिया. एबीपी लाइव को पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है की बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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