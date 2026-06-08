'गमछा हरा बिहार में, यूपी में है टोपी लाल...', चिराग की पार्टी ने यूपी में शुरू की नई पॉलिटिक्स

उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी (रमाविलास) पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय है, एलजेपी (रामविलास) से सांसद अरुण भारती पासी समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचारों के बाद लगातार उनके घर जाकर परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं. हालांकि इन तमाम मुलाकातों के बाद उनका आरोप समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा के साथ ही आरजेडी पर भी निशाना साधा है.

लोक जनशक्ति पार्टी (R) से सांसद अरुण भारती ने एक्स पर लिखा, ''गमछा हरा बिहार में, यूपी में है टोपी लाल. दलितों का लेकर वोट ये, दलित को ही करें हलाल.'' अरुण भारती बिहार के जमुई के सांसद हैं और पार्टी के यूपी प्रभारी हैं.

यूपी चुनाव में ताल ठोकेगी चिराग की पार्टी!

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. बिहार में एनडीए की प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने यूपी चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कह चुकी है. संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभियान में जुटे हैं. पार्टी ने तैयारियों से जुड़ा पोस्टर भी जारी किया था. इसमें लिखा था- 'क्यों मांगें उधार, जब अपना नेता तैयार'. इस पोस्टर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीर लगी हुई थी.

लालू यादव और राबड़ी की सुरक्षा हटाने पर क्या बोले अरुण भारती?

इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाने को लेकर प्रतिक्रिया दी थी. उन्‍होंने कहा था कि खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है. उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को सुरक्षा प्रदान करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार पूरी तरह बिहार पुलिस और गृह विभाग के पास होता है. सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था तय होती है.

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