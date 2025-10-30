गोंडा: गन्ने के खेत में पत्नी की घसींट कर घोट दिया गला, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश नाकाम

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के नबाबगंज थाना क्षेत्र के गान तुलसीपुर मांझा में मुकेश यादव ने पत्नी सुषमा की बेरहमी से गला घोंटकर ह्त्या कर दी. बाजार से लौटते समय दोनों में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने न सिर्फ पत्नी की हत्या की, बल्कि उसके शरीर पर कई वार कर उसका सामान बिखेर दिया, ताकि घटना एक्सीडेंट लगे, और वहां से फरार हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवाया और फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की मदद से आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया. मृतका के परिजनों ने दहेज़ ह्त्या का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुआबिक पूरी घटना 29 अक्टूबर की रात की है. तुलसीपुर मांझा गांव निवासी मुकेश यादव (30) अपनी पत्नी सुषमा (28) के साथ बाजार से लौट रहा था. इस बीच रास्ते में दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया. मुकेश ने सुषमा को गन्ने के खेत में घसीट लिया, जहां उसने गला घोंट दिया. मुकेश ने डंडे से सुषमा के चेहरे और आंखों पर इतने वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.

शातिर मुकेश ने हत्या के बाद शव को वहीं सड़क किनारे फेंक दिया और बैग का सामान इधर उध फेंक दिया. ताकि एक्सिडेंट की झूठी कहानी लगे. खुद मौके से फरार हो गया. सुभ्जब ग्रामीणों ने महिला का शव देखा तो सनसनी फ़ैल गयी. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी.

पुलिस न शुरू की कार्रवाई

सूचना मिलने पर नवाबगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम भी बुलाया गया. लेकिन डॉग स्क्वायड ने पूरा मामला पलट दिया. उसने खेत और सड़क का रास्ता बताकर आरोपी को पकड़ने में मदद की. मृतका के भाई की तहरीर पर मुकेश, सास, ननद और मौसा समेत चार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया.

ASP राधेश्याम राय ने बताया कि आरोपी मुकेश यादव ने दहेज़ विवाद के चलते पत्नी सुषमा की हत्या की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है, बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे.