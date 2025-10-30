हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा: गन्ने के खेत में पत्नी की घसींट कर घोट दिया गला, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश नाकाम

गोंडा: गन्ने के खेत में पत्नी की घसींट कर घोट दिया गला, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश नाकाम

Gonda News: मुकेश यादव (30) अपनी पत्नी सुषमा (28) के साथ बाजार से लौट रहा था. इस बीच रास्ते में दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया. मुकेश ने सुषमा को गन्ने के खेत में घसीट लिया, जहां उसने गला घोंट दिया.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के नबाबगंज थाना क्षेत्र के गान तुलसीपुर मांझा में मुकेश यादव ने पत्नी सुषमा की बेरहमी से गला घोंटकर ह्त्या कर दी. बाजार से लौटते समय दोनों में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने न सिर्फ पत्नी की हत्या की, बल्कि उसके शरीर पर कई वार कर उसका सामान बिखेर दिया, ताकि घटना एक्सीडेंट लगे, और वहां से फरार हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवाया और फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की मदद से आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया. मृतका के परिजनों ने दहेज़ ह्त्या का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुआबिक पूरी घटना 29 अक्टूबर की रात की है. तुलसीपुर मांझा गांव निवासी मुकेश यादव (30) अपनी पत्नी सुषमा (28) के साथ बाजार से लौट रहा था. इस बीच रास्ते में दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया. मुकेश ने सुषमा को गन्ने के खेत में घसीट लिया, जहां उसने गला घोंट दिया. मुकेश ने डंडे से सुषमा के चेहरे और आंखों पर इतने वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.

शातिर मुकेश ने हत्या के बाद शव को वहीं सड़क किनारे फेंक दिया और बैग का सामान इधर उध फेंक दिया. ताकि एक्सिडेंट की झूठी कहानी लगे. खुद मौके से फरार हो गया.  सुभ्जब ग्रामीणों ने महिला का शव देखा तो सनसनी फ़ैल गयी. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी.

पुलिस न शुरू की कार्रवाई

सूचना मिलने पर नवाबगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम भी बुलाया गया. लेकिन डॉग स्क्वायड ने पूरा मामला पलट दिया. उसने खेत और सड़क का रास्ता बताकर आरोपी को पकड़ने में मदद की. मृतका के भाई की तहरीर पर मुकेश, सास, ननद और मौसा समेत चार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया.

ASP राधेश्याम राय ने बताया कि आरोपी मुकेश यादव ने दहेज़ विवाद के चलते पत्नी सुषमा की हत्या की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है, बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
Gonda News Murder News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
विश्व
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
क्रिकेट
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
विश्व
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
क्रिकेट
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
शिक्षा
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
इस स्टेट में निकली टीचरों के 10 हजार पदों पर भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget