Ghosi Bypoll : घोसी उपचुनाव में कौन होगा सपा का प्रत्याशी? शिवपाल सिंह ने कर दिया ऐलान

Ghosi Bypoll : घोसी उपचुनाव में कौन होगा सपा का प्रत्याशी? शिवपाल सिंह ने कर दिया ऐलान

Ghosi Bypoll : घोसी उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर लगभग विराम लग गया है. मऊ पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मऊ स्थित घोसी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. मंगलवार, 2 दिसंबर को सुधाकर सिंह के कर्म में मऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्व. सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे. 

शिवपाल ने कहा कि उनके (सुधाकर) के स्थान पर सुजीत काम करेंगे. हम लोगों को पूरा सहयोग और आशीर्वाद सुजीत को है. हम लोग यहां आकर इनकी मदद करेंगे. 

माघ मेले से पहले संगम पर गंगा पूजन, अधिकारियों और संतों ने की सफल आयोजन की कामना

सुधाकर सिंह के निधन से लगा झटका- शिवपाल

इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के पैत्रिक आवास पहुंचे. उन्होंने दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कीं.

शिवपाल यादव ने स्व. सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह की सराहना करते हुए कहा कि 'वह अच्छा बेटा है, हम उसके साथ खड़े हैं. अपने पिता की कमी वही पूरी करेगा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुधाकर सिंह की आकस्मिक मृत्यु से पार्टी को बड़ा झटका लगा है.'

बीजेपी किसको बनाएगी घोसी उपचुनाव में कैंडिडेट?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर शिवपाल ने सुधाकर के परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की. उन्होंने लिखा कि घोसी विधानसभा के विधायक स्व. सुधाकर सिंह जी के निधन उपरांत शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें.

शिवपाल सिंह यादव द्वारा सुजीत के नाम के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी इस सीट से किसको प्रत्याशी बनाएगी? इससे पहले हुए उपचुनाव में बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान मैदान में थे हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं हैं. सियासी हलकों में दावा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा भी इस सीट के लिए जोर आजमाइश कर सकती है.

Published at : 02 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Up News Up Politics SAMAJWADI PARTY Ghosi News
Embed widget