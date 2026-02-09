'देश के प्रधानमंत्री को अपने ही संसद में...', PM मोदी के सदन में न पहुंचने पर बोले अफजाल अंसारी

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश यादव की दसवीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में आयोजित की गई. इसका आयोजन उनके बेटे और जंगीपुर के विधायक डॉ वीरेंद्र यादव की तरफ से किया गया था. इस कार्यक्रम में सपा नेता व गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सहित समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे. अफजाल अंसारी ने कैलाश यादव को पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की. इस दौरान अफजाल अंसारी ने एक साथ कई मुद्दों पर बयान दिया है.



संसद कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं पहुंचने और सुरक्षा का हवाला देकर उपस्थित नहीं होने पर अफजाल अंसारी ने कहा कि, पहली बार ऐसा हुआ की पीठ से लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमने मना कर दिया कि प्रधानमंत्री आप मत आइए, आपकी जान का खतरा है.



उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में भी खतरा है, ऐसे में उस खतरे से डर कर प्रधानमंत्री जब संसद में आकर नहीं बैठ सकते, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे सकते. फिर उस प्रधानमंत्री के हाथ में देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे? उन्होंने कहा कि, सदन के लिए इतिहास का अजीब दिन था, जब देश के प्रधानमंत्री को अपने ही संसद में खतरा महसूस हुआ.

संघ प्रमुख के बयान को बताया 'विभाजनकारी'

वहीं, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 19 से 25 के बीच शादी और तीन बच्चे' पर अफजाल अंसारी ने कहा, "इन्होंने (मोहन भागवत) कहा था कि देश की सीमा पर हमारे तीन लाख स्वयंसेवक मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ऐसे में एक समय में ही वैज्ञानिक भी है डॉक्टर भी हैं और दार्शनिक भी हैं और यह देश को 18वीं शताब्दी में लौट कर ले जाने वाले विचारधारा के लोग भी हैं." उन्होंने कहा कि, "इस संदेश में भी देश में विभाजनकारी नीति छिपी हुई दिख रही है."

वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया

गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने 'मोहन भागवत के द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होने कहा कि, आपके पास सिर्फ दो ही नाम है एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे वीर सावरकर, इसलिए दोनों का इतिहास देश के सामने रख दो लेकिन आप कैसे झुठला दोगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग की पहली सरकार बनने में मंत्री थे. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान, 'उत्तर प्रदेश में बुर्का वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी', पर भी प्रतिक्रिया दी.