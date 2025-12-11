गाजियाबाद में 11 नवंबर को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक मृतक महिला की बेटी का प्रेमी है. पुलिस ने शाकिब और उसके दोस्त शादाब को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी शाकिब शादी में कैटरिंग का काम करता है, वहीं शादाब फेब्रिकेशन का काम है. शाकिब ने शादाब से उसकी पिस्टल ली थी. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया है.

बतायाा गया किया, लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मृतक महिला इसके लिए तैयार नहीं थी. एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा चुके दोनों ने घर से भागकर शादी करने का मन बना लिया था.

महिला की हत्या के फरार हो गया था आरोपी

आगे बताया गया कि, महिला को इन दोनों की करतूतों का पता गया था इसीलिए वह घर के बाहर चारपाई डाल के सोया करती थी. जिस रात भगाने का प्लान था, उस रात भी वह बाहर सो रही थी. इसी दौरान प्रेमी ने तीन गोली मार कर महिला की हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया.

पुलिस अधिकारी ने मामले पर क्या कहा?

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने कहा, "अशोक बिहार चौकी क्षेत्र में 55 साल की महिला की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसकी शिकायत महिला के बेटे ने कराई थी और लोनी थाने में FIR दर्ज हुई थी. मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस ने शाकिब (निवासी अशोक बिहार) को गिरफ्तार किया."

पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह मृतका की बेटी से प्रेम करता था और दोनों उसी रात भागकर शादी करने वाले थे. मां के विरोध से नाराज होकर उसने शादाब से पिस्टल मांगी और तीन गोलियां चलाकर महिला की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि शादाब को पूरा मामला और इरादा बताकर पिस्टल ली गई थी और इसमें पैसों की कोई डील नहीं हुई थी.