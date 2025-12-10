Purvanchal Expressway Couple Romance Video: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल नाके पर कार के अंदर कपल के रोमांस का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया है. टोल प्लाजा पर एटीएमएस के प्रबंधक के रूप में काम करने वाले आशुतोष सरकार ने सीसीटीवी कैमरों से जोड़े के निजी पलों के वीडियो फुटेज निकाले और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. इस मामले में आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है.

25 अक्टूबर को लखनऊ का एक नवविवाहित जोड़ा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहा था. इस दौरान नवविवाहित जोड़ा अपनी कार रोककर रोमांस कर रहा था. इस दौरान आशुतोष ने उनका वीडियो बनाया और बाइक से उनके पास पहुंचा. आशुतोष ने जोड़े को धमकी देकर 32000 रुपये वसूले. पैसे लेने के बाद भी उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

कई महिलाओं और लड़कियों के फुटेज बनाने का आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आशुतोष ने टोल प्लाजा के आसपास के तीन गांवों की कई महिलाओं और लड़कियों के फुटेज बनाए हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया है. पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में लिखा गया है कि टोल प्लाजा पर ATMS के तहत ड्यूटी करते समय, प्रबंधक आशुतोष सरकार ने कैमरे का दुरुपयोग किया और इसका दुरुपयोग किया.

आशुतोष ने एक्सप्रेस वे पर रुककर रोमांस करने या अंतरंग होने वाले जोड़े के निजी वीडियो को अवैध रूप से सिस्टम से निकाला. इतना ही नहीं, उसने इन वीडियो के जरिए संबंधित कपल से अवैध पैसे (Extortion) की मांग भी शुरू कर दी. पैसे देने के बाद भी उसने इन निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत

इस अनैतिक कृत्य से कई पीड़ितों की जान खतरे में पड़ गई. आखिरकार 2 दिसंबर को कुछ पीड़ितों ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. मामला गरमाते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए टोल प्रबंधन ने आरोपी आशुतोष सरकार को टर्मिनेट कर दिया.

यह भी पढ़ें:

Nagpur: 'मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट हूं', नागपुर में अधिकारी ने अपनी नेम प्लेट पर लिखा संदेश, हुआ वायरल

Gujarat: 6 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसा सलूक, रेप में नाकाम रहने के बाद डाल दी रॉड