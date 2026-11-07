गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि यह विस्फोट किसी आम इलाके में नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जगह पर हुआ है, इसके बावजूद अब तक पता लगाना मुश्किल है कि ब्लास्ट का सोर्स क्या था और इसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल, लापरवाही यहां भी सामने आई है कि पुलिस चौकी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि यूपी पुलिस का बड़ा प्रोजेक्ट 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' फेल होता दिख रहा?

पुलिस सूत्रों की तरफ से यह जानकारी मिली थी कि एलिवेटेड रोड और आसपास में लगे सीसीटीवी फिलहाल काम नहीं कर रहे थे. उनके मुताबिक कैमरे बदले जा रहे थे. इसीलिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वह कैसे और कब यहां से गए इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है.

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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बनाए जा रहे थे CCTV

दरअसल, पुलिस ने बड़े जोरों शोरों से ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया था जिसमें सभी महत्वपूर्ण जगह पर सीसीटीवी लगाए जाने थे. ये सीसीटीवी कैमरा लगे भी, लेकिन जब इनकी जरूरत हुई तो मालूम पड़ा कि कैमरा काम नहीं कर रहे हैं.

पुलिसकर्मी सुरक्षित, डिलीवरी बॉय घायल

DCP रिजुल कुमार ने जानकारी दी है, "6 नवंबर को रात करीब 9.00 बजे, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा पुलिस चौकी में एक धमाका हुआ. चौकी की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरार आ गई. उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया. अब वह पूरी तरह स्वस्थ है. बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है."

तहरीक-ए-मुजाहिदीन-ए-हिन्दुस्तान ने ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी?

दरअसल, गाजियाबाद पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि तहरीक-ए-मुजाहिदीन-ए-हिन्दुस्तान ने यह ब्लास्ट करवाया हो सकता है. संगठन का दावा है कि गाजियाबाद में भगवा हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस को निशाना बनाया गया है. पोसिट में लिखा है, "हमें अपने घर, मस्जिद, दीन और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने का हक है. मौजूदा हुकूमत को नाजायज मानते हैं.आगे भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे." हालांकि, बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है.

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